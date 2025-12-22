Γαλλία: Έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στη Λιόν - Τρεις τραυματίες

Περίπου 100 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο και ένας αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει, όπως και οι σιδηροδρομικές και ποτάμιες διαδρομές στην περιοχή.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο χημικών, προκαλώντας πυρκαγιά, κοντά στη νοτιοανατολική γαλλική πόλη Λιόν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο νομάρχης του Ρον δήλωσε στο X ότι οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να μην πλησιάζουν την περιοχή και να μείνουν στα σπίτια τους, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει «προς το παρόν» κίνδυνος τοξικότητας για τους κατοίκους της περιοχής.

Ένα τέταρτο άτομο τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δήλωσε ο νομάρχης.

Η Elkem, η νορβηγική χημική εταιρεία - ιδιοκτήτρια του εργοστασίου, παράγει σιλικόνες, πυρίτιο, κράματα για τη βιομηχανία χυτηρίων, άνθρακα και μικροπυρίτιο και άλλα υλικά.

«Θα διεξαχθούν έρευνες για να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της έκρηξης», τόνισε η Elkem.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ