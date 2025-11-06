Henkel: Σημαντική οργανική αύξηση πωλήσεων στο γ' τρίμηνο

Η ανάπτυξη σε επίπεδο Ομίλου υποστηρίχθηκε κυρίως από θετική εξέλιξη στους όγκους πωλήσεων και σταθερή τιμολογιακή πολιτική.

Ισχυρή αύξηση πωλήσεων σε ένα περιβάλλον αγοράς που παραμένει απαιτητικό – τόσο λόγω της μειωμένης βιομηχανικής ζήτησης όσο και της παγκόσμιας υποτονικής καταναλωτικής εμπιστοσύνης – με τις πωλήσεις του Ομίλου να ανέρχονται περίπου στα 5,1 δισ. ευρώ, κατέγραψε η Henkel στο τρίτο τρίμηνο του 2025.

Αυτό αντιστοιχεί σε οργανική ανάπτυξη 1,4%. Η ανάπτυξη σε επίπεδο Ομίλου υποστηρίχθηκε κυρίως από θετική εξέλιξη στους όγκους πωλήσεων και σταθερή τιμολογιακή πολιτική.

«Όπως αναμενόταν, η δυναμική των πωλήσεων συνέχισε να επιταχύνεται το τρίτο τρίμηνο. Κύριος μοχλός αυτής της ανάπτυξης ήταν η επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies, ενώ και η μονάδα Consumer Brands κατέγραψε θετική οργανική αύξηση πωλήσεων. Από γεωγραφική σκοπιά, αξίζει να σημειωθεί η ισχυρή πορεία των πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική, στην οποία συνέβαλαν θετικά και οι δύο επιχειρηματικές μονάδες. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των μέτρων μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Henkel, Carsten Knobel.

«Επιπλέον, η θετική πορεία των κερδών συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο, ενώ συνεχίσαμε με συνέπεια τις επενδύσεις στις επιχειρήσεις και τα brands μας. Την ίδια στιγμή, σημειώνουμε πολύ καλή πρόοδο στην ενοποίηση των δραστηριοτήτων της μονάδας Consumer Brands και, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα ολοκληρώσουμε επιτυχώς τη διαδικασία μέχρι το τέλος του έτους. Αναμένουμε να επιτύχουμε πλήρως τις εξοικονομήσεις κόστους τουλάχιστον, 525 εκατομμυρίων ευρώ, έως το τέλος της τρέχουσας οικονομικής χρήσης», πρόσθεσε ο Carsten Knobel.

«Οι προβλέψεις μας για όλο το 2025 παραμένουν αμετάβλητες, αν και οι αβεβαιότητες και οι προκλήσεις στις παγκόσμιες αγορές συνεχίζονται. Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι τόσο το προσαρμοσμένο περιθώριο λειτουργικού κέρδους (EBIT) όσο και η αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή (EPS), σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, θα κινηθούν εντός των τρεχουσών εκτιμήσεών μας. Ωστόσο, σε περίπτωση που το συνολικό οικονομικό περιβάλλον δεν παρουσιάσει ουσιαστική βελτίωση έως το τέλος του έτους, η οργανική ανάπτυξη πωλήσεων του Ομίλου αναμένεται να διαμορφωθεί στο όριο του τρέχοντος εύρους πρόβλεψης μας, μεταξύ 1 έως 2%», συνέχισε ο Carsten Knobel.

Η επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies κατέγραψε καλή οργανική ανάπτυξη πωλήσεων το τρίτο τρίμηνο, με κύριους μοχλούς ανάπτυξης τους τομείς Mobility & Electronics και Craftsmen, Construction & Professional. Η θετική οργανική ανάπτυξη πωλήσεων στην επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands οφείλεται κυρίως στον παγκόσμιο τομέα Hair.

Απόδοση Πωλήσεων του Ομίλου

Οι πωλήσεις του Ομίλου στο τρίτο τρίμηνο του 2025 μειώθηκαν ονομαστικά κατά -6,3%, φτάνοντας τα 5.147 εκατομμύρια ευρώ. Οι επιπτώσεις από εξαγορές/αποεπενδύσεις είχαν αρνητική επίδραση -2,9% στην εξέλιξη των πωλήσεων, ενώ οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μείωσαν τις πωλήσεις κατά -4,8%. Σε οργανική βάση (δηλαδή προσαρμοσμένα για συναλλαγματικές διακυμάνσεις και εξαγορές/αποεπενδύσεις), οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,4%. Σε επίπεδο Ομίλου, αυτή η ανάπτυξη οφείλεται τόσο στη σταθερή τιμολογιακή πολιτική όσο και στη γενικά καλή εξέλιξη των όγκων πωλήσεων.

Τους πρώτους εννιά μήνες του 2025, οι πωλήσεις ανήλθαν συνολικά σε 15.549 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική μείωση -4,6%. Σε οργανική βάση, η Henkel πέτυχε θετική ανάπτυξη πωλήσεων 0,4%, κυρίως λόγω θετικής τιμολογιακής εξέλιξης. Αντίθετα, οι όγκοι πωλήσεων σε επίπεδο Ομίλου παρουσίασαν ελαφρά μείωση.

Η οργανική ανάπτυξη πωλήσεων στο τρίτο τρίμηνο καθοδηγήθηκε από τις περιοχές Βόρειας Αμερικής, IMEA (Ινδία, Μέση Ανατολή, Αφρική) και Ασίας-Ειρηνικού. Αντίθετα, η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική κατέγραψαν μείωση στην οργανική εξέλιξη των πωλήσεων.

Τους πρώτους εννιά μήνες του 2025, η θετική οργανική ανάπτυξη πωλήσεων της Henkel οφείλεται κυρίως στις περιοχές IMEA και Ασίας-Ειρηνικού.

Απόδοση Πωλήσεων της Επιχειρηματικής Μονάδας Adhesive Technologies

Η επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies κατέγραψε πωλήσεις ύψους 2.708 εκατομμυρίων ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2025. Αυτό αντιστοιχεί σε ονομαστική μείωση -3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Σε οργανική βάση (δηλαδή προσαρμοσμένα για συναλλαγματικές διακυμάνσεις και εξαγορές/αποεπενδύσεις), οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,5%. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται σε θετική εξέλιξη τόσο των τιμών όσο και των όγκων πωλήσεων. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μείωσαν τις πωλήσεις κατά -4,9%, ενώ οι εξαγορές/αποεπενδύσεις είχαν επίσης αρνητική επίδραση -0,9%.

Τους πρώτους εννιά μήνες του 2025, η μονάδα Adhesive Technologies παρουσίασε ονομαστική μείωση πωλήσεων -1,8%, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 8.124 εκατομμύρια ευρώ. Σε οργανική βάση, η μονάδα πέτυχε καλή ανάπτυξη πωλήσεων της τάξης του 1,6%.

Η καλή οργανική ανάπτυξη πωλήσεων της μονάδας στο τρίτο τρίμηνο καθοδηγήθηκε από τους επιχειρηματικούς τομείς Mobility & Electronics και Craftsmen, Construction & Professional. Ο τομέας Mobility & Electronics σημείωσε πολύ ισχυρή οργανική αύξηση πωλήσεων 5,9%, χάρη στη διψήφια ανάπτυξη στον τομέα Electronics και την πολύ ισχυρή ανάπτυξη στον τομέα Industrial. Οι πωλήσεις στον τομέα Automotive μειώθηκαν συνολικά λόγω υποτονικής ζήτησης. Ο τομέας Packaging & Consumer Goods παρουσίασε ελαφρώς αρνητική οργανική εξέλιξη πωλήσεων -1,1%. Οι πωλήσεις στον τομέα Packaging μειώθηκαν, ενώ αντίθετα ο τομέας Consumer Goods κατέγραψε θετική ανάπτυξη. Ο τομέας Craftsmen, Construction & Professional σημείωσε οργανική αύξηση πωλήσεων 2,2%, υποστηριζόμενος από ισχυρή αύξηση στον τομέα General Manufacturing & Maintenance. Ο τομέας Construction κατέγραψε καλή ανάπτυξη, ενώ ο τομέας Consumers & Craftsmen παρουσίασε επίσης θετική πορεία.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies κατέγραψε ελαφρά μείωση οργανικής ανάπτυξης πωλήσεων στην Ευρώπη κατά το τρίτο τρίμηνο. Παρότι ο τομέας Craftsmen, Construction & Professional είχε θετική πορεία, οι τομείς Mobility & Electronics και Packaging & Consumer Goods παρουσίασαν μείωση. Αντίθετα, η Βόρεια Αμερική σημείωσε καλή οργανική ανάπτυξη πωλήσεων, με θετική συμβολή από τους τομείς Mobility & Electronics και Craftsmen, Construction & Professional. Στην περιοχή IMEA, η μονάδα πέτυχε διψήφια οργανική ανάπτυξη πωλήσεων, με θετική συμβολή και από τις τρεις επιχειρηματικούς τομείς. Η Λατινική Αμερική παρουσίασε μείωση οργανικής ανάπτυξης πωλήσεων, επηρεασμένη αρνητικά από όλους τους τομείς. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σημείωσε πολύ ισχυρή οργανική ανάπτυξη πωλήσεων, κυρίως λόγω της διψήφιας αύξησης στον τομέα Electronics στην Κίνα.

Απόδοση Πωλήσεων της Επιχειρηματικής Μονάδας Consumer Brands

Οι πωλήσεις της επιχειρηματικής μονάδας Consumer Brands στο τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε 2.402 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική μείωση -9,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Σε οργανική βάση – δηλαδή προσαρμοσμένα για συναλλαγματικές διακυμάνσεις και εξαγορές/αποεπενδύσεις – η μονάδα κατέγραψε θετική αύξηση πωλήσεων 0,4%, κυρίως λόγω θετικής εξέλιξης στους όγκους πωλήσεων. Ωστόσο, η τιμολογιακή εξέλιξη ήταν ελαφρώς αρνητική. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μείωσαν τις πωλήσεις κατά -4,8%, ενώ οι εξαγορές/αποεπενδύσεις – και ειδικότερα η πώληση του χαρτοφυλακίου retailer brands στη Βόρεια Αμερική – είχαν επίσης αρνητική επίδραση -5,0%.

Τους πρώτους εννιά μήνες του 2025, οι πωλήσεις της μονάδας Consumer Brands ανήλθαν σε 7.308 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική μείωση -7,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε οργανική βάση, οι πωλήσεις μειώθηκαν ελαφρώς κατά -1,0%, λόγω χαμηλότερων όγκων.

Στο τρίτο τρίμηνο, ο τομέας Laundry & Home Care κατέγραψε οργανική μείωση πωλήσεων -1,5%, εν μέρει λόγω του απαιτητικού περιβάλλοντος της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, η εξέλιξη των πωλήσεων στον τομέα Laundry Care ήταν συνολικά αρνητική. Η κατηγορία Fabric Cleaning παρουσίασε μείωση, ενώ η κατηγορία Fabric Care σημείωσε διψήφια αύξηση πωλήσεων. Αντίθετα, η οργανική ανάπτυξη πωλήσεων στον τομέα Home Care παρέμεινε σταθερή, κυρίως λόγω της πολύ ισχυρής αύξησης πωλήσεων στην κατηγορία Dishwashing. Η κατηγορία Hard Surface Cleaners ήταν κάτω από τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Ο τομέας Hair σημείωσε πολύ ισχυρή οργανική αύξηση πωλήσεων 4,4%. Τόσο ο τομέας Consumer – με κύρια συμβολή από τις κατηγορίες Hair Styling και Hair Colorants – όσο και ο τομέας Professional κατέγραψαν πολύ ισχυρή ανάπτυξη.

Ο τομέας Other Consumer Businesses παρουσίασε μείωση οργανικών πωλήσεων -3,2%, κυρίως λόγω αρνητικής πορείας του τομέα Body Care στις περιοχές Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands κατέγραψε μείωση οργανικής ανάπτυξης πωλήσεων στην Ευρώπη κατά το τρίτο τρίμηνο. Ο τομέας Hair σημείωσε καλή ανάπτυξη, ενώ ο τομέας Laundry & Home Care παρουσίασε αρνητική πορεία. Η Βόρεια Αμερική σημείωσε συνολικά καλή οργανική ανάπτυξη πωλήσεων, κυρίως λόγω του τομέα Hair. Η περιοχή IMEA κατέγραψε σημαντική αύξηση οργανικών πωλήσεων. Η Λατινική Αμερική παρουσίασε θετική οργανική ανάπτυξη, με κύρια συμβολή από τον τομέα Hair. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σημείωσε επίσης θετική οργανική ανάπτυξη, με τον τομέα Hair να καταγράφει πολύ ισχυρή αύξηση, ενώ ο τομέας Laundry & Home Care ήταν κάτω από τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία και Χρηματοοικονομική Θέση του Ομίλου. Δεν σημειώθηκαν ουσιαστικές μεταβολές στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία και στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο σε σύγκριση με την κατάσταση της 30ής Ιουνίου 2025.

Προβλέψεις για τον Όμιλο

Για το οικονομικό έτος 2025, η Henkel αναμένει οργανική ανάπτυξη πωλήσεων σε επίπεδο Ομίλου μεταξύ 1,0% και 2,0%. Για την επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies, αναμένεται οργανική ανάπτυξη πωλήσεων 2,0% έως 3,0%. Για την επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands, η εταιρία προβλέπει οργανική αύξηση πωλήσεων 0,5% έως 1,5%.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο λειτουργικού κέρδους (EBIT margin) σε επίπεδο Ομίλου αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 14,5% και 15,5%. Για την επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies, το περιθώριο αναμένεται μεταξύ 16,5% και 17,5%, ενώ για την επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands μεταξύ 14,0% και 15,0%.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή (EPS) σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες αναμένεται να αυξηθούν σε χαμηλό έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Σε περίπτωση που το συνολικό οικονομικό περιβάλλον δεν παρουσιάσει αισθητή βελτίωση έως το τέλος του έτους, η οργανική ανάπτυξη πωλήσεων τόσο για τον Όμιλο όσο και για τις δύο επιχειρηματικές μονάδες αναμένεται να κινηθεί στο κατώτατο όριο των τρεχουσών εκτιμήσεων.

Αντίθετα, η Henkel εξακολουθεί να αναμένει ότι τόσο το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT όσο και η αύξηση των προσαρμοσμένων EPS (σε σταθερές ισοτιμίες) θα κινηθούν εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Περαιτέρω Προβλέψεις για το 2025: