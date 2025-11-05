Orsted: Κατέγραψε ζημίες ύψους 261,8 εκατ. δολαρίων το γ' τρίμηνο

Ο δανικός γίγαντας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζει να μάχεται ενταντίον των αντι-αιολικών πολιτικών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ζημίες ύψους 1,7 δισ. δανικών κορονών (261,8 εκατ. δολαρίων) κατέγραψε η Orsted το τρίτο τρίμηνο, καθώς ο δανικός γίγαντας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζει να μάχεται ενάντια στις αντι-αιολικές πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNBC, ο μεγαλύτερος όμιλος υπεράκτιων αιολικών πάρκων ανακοίνωσε καθαρές ζημίες ύψους 1,7 δισ. δανικών κορονών (261,8 εκατ. δολάρια) για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν ελαφρώς καλύτερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ήταν σημαντικά χαμηλότερο από τα κέρδη ύψους 5,17 δισ. δανικών κορονών την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Orsted σημείωσε κόστος απομειώσεων σχεδόν 1,8 δισ. δανικών κορονών για το τρίτο τρίμηνο.

Η μετοχή της εταιρείας ενισχύεται κατά 1,2% στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης.

Ωστόσο, η εταιρεία επανέλαβε την πρόβλεψή της για τα ετήσια κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) ύψους 24-27 δισ. δανικών κορονών, εξαιρουμένων των κερδών από νέες συνεργασίες και των τελών ακύρωσης.

Αυτό έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία για την πώληση του 50% του μεριδίου της στο υπεράκτιο αιολικό πάρκο Hornsea 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Apollo Global Management, σε ένα deal αξίας 6 δισ. δολαρίων.

«Ο κύριος στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να υλοποιούμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο, το οποίο θα επιτρέψει στην Ørsted να παραμείνει παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη», σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Orsted, Rasmus Errboe.