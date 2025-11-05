Toyota: «Αγνοεί» το πλήγμα των 9 δισ. και αυξάνει τις προβλέψεις για τα κέρδη

Η Toyota Motor αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τα λειτουργικά κέρδη του οικονομικού έτους που λήγει τον Μάρτιο, παρά το γεγονός ότι προειδοποίησε για πλήγμα 1,45 τρισεκατομμυρίων γεν λόγω των αμερικανικών δασμών.

Η εταιρεία αναθεώρησε την πρόβλεψή της για λειτουργικά κέρδη σε 3,4 τρισ. γεν από 3,2 τρισ. που ανέμενε προηγουμένως, ωστόσο τα κέρδη της για το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο υπολείπονται των εκτιμήσεων των αναλυτών.

«Παρά τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών, η ισχυρή ζήτηση, που υποστηρίζεται από την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας, οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων κυρίως στην Ιαπωνία και τη Βόρεια Αμερική, και σε επέκταση των κερδών στην αλυσίδα αξίας», ανέφερε η Toyota στην οικονομική της έκθεση.

Η αυτοκινητοβιομηχανία εμφάνισε έσοδα 12,38 τρισ. γεν (περίπου 81 δισ. δολάρια) το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, με τους αναλυτές που ρωτήθηκαν από την LSEG να τα τοποθετούν στα 12,18 τρισ. γεν. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 834 δισ. γεν, έναντι 863,1 δισ. γεν των εκτιμήσεων.

Η μείωση των λειτουργικών κερδών, είναι η δεύτερη συνεχόμενη σε επίπεδο τριμήου μετά την επιβολή των «ανταποδοτικών» δασμών από τις ΗΠΑ τον Απρίλιο. Τον Ιούλιο, το Τόκιο υπέγραψε εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον, περιορίζοντας τους δασμούς στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ από 25% σε 15%, με ισχύ από 7 Αυγούστου.

Οι ιαπωνικές εξαγωγές αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ παρουσίασαν έντονη πτώση σε αξία, καταγράφοντας πτώση 24,2% τον Σεπτέμβριο, ελαφρώς μικρότερη από το 28,4% του Αυγούστου.

Οι δασμοί στις εισαγωγές παραμένουν ο μεγαλύτερος παράγοντας πίεσης στα κέρδη της Toyota στις ΗΠΑ, ενώ στην Ιαπωνία τα κέρδη επηρεάστηκαν και από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τα αυξημένα έξοδα, σύμφωνα με την εταιρεία.