«Κανάλι» ανάπτυξης του wealth management της Eurobank η Κύπρος

Στην περαιτέρω κινητοποίηση δυνάμεων προς τον πυλώνα ανάπτυξης του wealth - asset management στοχεύει η Eurobank Limited, επιδιώκοντας να φτάσει τα 11 δισ. ευρώ σε υπό διαχείριση κεφάλαια σε επίπεδο τριετίας, με τον όμιλο στα 30 δισ. ευρώ.

Η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από το οργανικό σκέλος, όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, χωρίς να παραλείπει το σκέλος της ανόργανης ανάπτυξης εάν παρουσιαστούν αξιόλογες και ελκυστικές ευκαιρίες. «Στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ώστε να καταστήσουμε την Κύπρο «πύλη εισόδου» κεφαλαίων» επισήμανε.

Στη βάση αυτών, η διοίκηση της νέας οντότητας υπό τον Μιχάλη Λούη, επιδιώκει να στρέψει τμήμα των διαθέσιμων πόρων της φθηνής καταθετικής βάσης της τράπεζας σε επενδυτικά προϊόντα, καρπώνοντας μεγαλύτερα οφέλη σε επίπεδο προμηθειών, αλλά και να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο ομολόγων της, αντλώντας επιπλέον έσοδα. Στα τέλη Σεπτεμβρίου οι καταθέσεις της Eurobank Limited διαμορφώθηκαν στα 23,4 δισ. ευρώ, τη στιγμή που ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις παραμένει αρκετά χαμηλός, ήτοι στο 37%, έναντι μέσου ευρωπαϊκού όρου στο 106%.

Αξίζει να επισημανθεί πως οι ισολογισμοί Ελληνικής - Eurobank Cyprus ήταν αρκετά συμπληρωματικοί. Η Eurobank Cyprus ειδικεύονταν σε χορηγήσεις προς μεγάλες εταιρείες, τις διεθνείς τραπεζικές εργασίες και στο wealth management, ενώ η Ελληνική σε εργασίες κυρίως λιανικής τραπεζικής, bancassurance. Υπάρχουν, ως εκ τούτου, δυνατότητες σταυροειδών πωλήσεων και αύξησης των εσόδων.

Τα παραπάνω εδράζονται στην ευρύτερη στρατηγική της Eurobank να προχωρήσει σε αναδιαμόρφωση της δομής του private banking και της διαχείρισης κεφαλαίων, ανακατευθύνοντας τις σχετικές υπηρεσίες του ομίλου, προς το Λουξεμβούργο, το οποίο εξελίσσεται σε hub για τις παραπάνω εργασίες εντάσσοντας και λειτουργίες core banking. Το Λουξεμβρούργο «πάτησε» επίσης - μετά την Κύπρο - στις «ράγες» του συστήματος Temenos που προσφέρει πλήθος ψηφιακών εργαλείων και αναβαθμισμένων λειτουργιών στους πελάτες private banking του ομίλου.

Ευρύτερα, εντός των επόμενων 18 μηνών αναμένεται να ολοκληρωθεί η λειτουργική συγχώνευση των δύο οργανισμών, Eurobank Cyprus - Ελληνική, με την ομάδα του κ. Λούη να ανεβάζει περαιτέρω ρυθμούς προκειμένου να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα. Μετά τη σύμπλευση των δύο τραπεζών αλλά και των ασφαλιστικών (εξαγορά της ασφαλιστικής CNP και συγχώνευση με τις ασφαλιστικές εταιρείες που ανήκαν στην Ελληνική) ο κ. Λούης ανέφερε πως θα υπάρξει νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου κατά το πρώτο μισό του 2026.