Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24 Δεκεμβρίου

Συνολικά 1.211.449.062,68 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.757.219 δικαιούχους, από τις 22 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026,

- στις 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 του ν. 4778/2021,

- στις 23 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων),

- από τις 22 έως τις 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

- στις 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 30.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.