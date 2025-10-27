HSBC: Αναμένει «πλήγμα» 1,1 δισ. δολαρίων το γ' τρίμηνο από τη δικαστική διαμάχη Μάντοφ

Η HSBC δεν είναι το μόνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της υπόθεσης Μάντοφ.

«Πλήγμα» 1,1 δισ. δολαρίων αναμένει η HSBC στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, μετά από την απόρριψη της έφεσης από δικαστήριο του Λουξεμβούργου που συνδέεται με την υπόθεση της επενδυτικής απάτης του Μπερνάρντ Μάντοφ.

Σύμφωνα με το CNBC και το Bloomberg, η πρόβλεψη για ζημιές ύψους 1,1 δισ. δολαρίων αφορά την μήνυση που υποβλήθηκε το 2009 από το Herald Fund SPC, ένα ευρωπαϊκό ταμείο τροφοδοσίας που κατέθεσε χρήματα στα κεφάλαια του Μάντοφ και για το οποίο η HSSL, ο βραχίονας κινητών αξιών του Λουξεμβούργου της HSBC, ήταν ο θεματοφύλακας.

Η Herald μήνυσε την HSSL για την αποπληρωμή τίτλων και μετρητών αξίας 2,5 δισ. δολαρίων συν τόκους, ή για αποζημιώσεις 5,6 δισ. δολαρίων συν τόκους. Ένα περιφερειακό δικαστήριο απέρριψε την αξίωση το 2013 προτού ένα εφετείο αναιρέσει την απόφαση το 2024.

Στη συνέχεια, η HSSL άσκησε έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Το δικαστήριο αυτή την εβδομάδα έκανε δεκτή έφεση για την αποπληρωμή μετρητών, αλλά απέρριψε έφεση σχετικά με την επιστροφή τίτλων, οδηγώντας στην πρόβλεψη.

Η HSBC ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει δεύτερη έφεση και προειδοποίησε ότι «ο τελικός οικονομικός αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι σημαντικά διαφορετικός».

Η μετοχή της βρετανικής τράπεζας υποχωρεί κατά σχεδόν 1% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, κατέγραψε απομείωση 2,1 δισ. δολαρίων στο μερίδιό του στην Bank of Communications της Κίνας και διέθεσε 1,1 δισ. δολάρια για επισφαλή δάνεια, συμπεριλαμβανομένων 400 εκατ. δολαρίων για έκθεση στον τομέα εμπορικών ακινήτων του Χονγκ Κονγκ.

Η HSBC δεν είναι το μόνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της υπόθεσης Μάντοφ. Η JP Morgan το 2014 συμφώνησε να καταβάλει 2,6 δισ. δολάρια για να αποφύγει την ποινική δίωξη, αφού ο αμερικανός εισαγγελέας στο Μανχάταν διαπίστωσε ότι δεν ενημέρωσε τις αμερικανικές αρχές για τις ανησυχίες της σχετικά με τον Μάντοφ.