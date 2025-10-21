Ανάπτυξης συνέχεια το 2025. Οι προβλέψεις για το τρέχον έτος και τα σχέδια ανάπτυξης του prestige brand στην ελληνική αγορά.

Με τζίρο που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 70 εκατ. ευρώ, αναμένεται να κλείσει το τρέχον οικονομικό έτος η Estee Lauder στη χώρα μας, την ώρα μάλιστα που η αγορά του prestige beauty παραμένει μεν ανθεκτική, αλλά η εποχή της «εύκολης» ανάπτυξης έχει περάσει. Την ίδια στιγμή η εταιρεία, στο τιμόνι της οποίας βρίσκεται την τελευταία τριετία ο Κώστας Σπυρόπουλος, προχωρά τον μετασχηματισμό της, αναβαθμίζοντας τις δομές της και επενδύοντας στο brand building χωρίς μεγάλες προσφορές.

Ο μετασχηματισμός που έκανε την Αθήνα περιφερειακό κόμβο

Ο όμιλος προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς τον πολυεπίπεδο μετασχηματισμό του, ο οποίος αφορά από την αναβάθμιση του δικτύου διανομής και των κεντρικών γραφείων έως τα καταστήματα, επενδύοντας σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο και στην omnichannel εμπειρία.

«Πλέον έχουμε αναβαθμίσει το κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο, κίνηση που προφέρει ευελιξία και ταχύτητα. Από το ελληνικό distribution hub εξυπηρετούμε ήδη από πέρυσι και την αγορά της Κύπρου ενώ φέτος έχει προστεθεί και η αγορά της Ρουμανίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σπυρόπουλος σε γεύμα με δημοσιογράφους.

Να θυμίσουμε ότι ο Κώστας Συρόπουλος, στέλεχος με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικούς ρόλους σε διεθνή brands, ανέλαβε το τιμόνι της Estee Lauder Βαλκανίων τo 2022, έχοντας υπό την ευθύνη του σήμερα την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία/Μολδαβία και την Βουλγαρία. Ωστόσο στο δυναμικό της Estée Lauder Companies έχει ενταχθεί από το 2018, έχοντας αναλάβει διαδοχικά ηγετικές θέσεις Vice President και General Manager στην Ευρώπη.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η Estee Lauder προχωρά και στην αναβάθμιση υφιστάμενων καταστημάτων που διατηρεί στην ελληνική αγορά ενώ εξετάζει και την προσθήκη νέων. «Ήδη έχουμε ανοίξει το πρώτο κατάστημα Le Labo στη Γλυφάδα, και πέρα από την συνεργασία με τα Attica εξετάζουμε και την περιοχή των Βόρειων Προαστίων. Αντίστοιχα ανακαινίσαμε το MAC flagship store στην Ερμού, το οποίο συμπεριλαμβάνεται σήμερα στα τρία κορυφαία της Ευρώπης από άποψη τζίρου» ανέφερε χαρακτηριστικά υποδεικνύοντας την δυναμική που έχει η ελληνική αγορά για τον όμιλο.

Μετά το «διαζύγιο» με τον όμιλο Σαράντη, με την πώληση του 49% στο Joint Venture που είχε δημιουργηθεί με την Estee Lauder, η εταιρεία έχει ευθυγραμμιστεί με τα διεθνή standards, διατηρώντας δυνατές τοπικές ομάδες κοντά στις ανάγκες κάθε αγοράς. Σήμερα η Estee Lauder απασχολεί περισσότερα από 850 άτομα στην ευρύτερη περιοχή που έχει υπό την εποπτεία της η ομάδα στην Ελλάδα. Στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας δε εργάζονται 130 άτομα, ενώ 40 απασχολούνται στο κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από 500 Αισθητικούς και makeup artists στην ελληνική αγορά, με το 90% του δυναμικού της να απαρτίζεται από γυναίκες και το ποσοστό των γυναικών στην ηγετική ομάδα να φτάνει στο 50%.

To brand building και η επιστροφή στην κερδοφορία

Σύμφωνα με τα στελέχη της, η στρατηγική της επικεντρώνεται σήμερα στο brand building και λιγότερο στις εκπτωτικές ενέργειες, γεγονός που ενισχύεται και από την διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της με νέα brands και την έμφαση που δίνει σε προϊόντα φαρμακείου. Να θυμίσουμε ότι στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, ο οποίος έχει παρουσία στην χώρα μας τα τελευταία 40 χρόνια, εντάσσονται κορυφαία brands περιποίησης και ομορφιάς, όπως M·A·C, Clinique, Estée Lauder, Tom Ford Beauty, Jo Malone London, La Mer, Darphin Paris, Kilian Paris, Bobbi Brown, Aveda, Origins κ.ά. ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν προστεθεί και νέα όπως τα Dr. Jart+, Le Labo, The Ordinary.

Η προαναφερθείσα αναδιάρθρωση σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα που δείχνει η αγορά το prestige beauty παγκοσμίως, έφεραν σημαντική ώθηση στα αποτελέσματα του Ομίλου. Κατά τη χρήση 2023-24 (Ιουλ23-Ιουν24) οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά περίπου 20%, από 55 εκατ. Σε 66 εκατ. ευρώ και ο Όμιλος επέστρεψε στην κερδοφορία, μετά από μια χρονιά αναδιοργάνωσης και εφάπαξ εξόδων, θέτοντας τις βάσεις για την μελλοντική του ανάπτυξη.

Το τρέχον έτος δε, η αναπτυξιακή πορεία αναμένεται να συνεχιστεί με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τζίρο που θα ξεπεράσει τα 70 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη αφορά σε όλες τις κατηγορίες MakeUp, Skin Care κ αρώματα και αναμένεται να συνδυαστεί και με βελτίωση της κερδοφορίας, χάρη στην αποδοτικότερη λειτουργία και στη στοχευμένη δαπάνη.

Κι αυτό την ώρα που παρά την ωριμότητα και την ανθεκτικότητα που δείχνει τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία της ομορφιάς, η εποχή της εύκολης ανάπτυξης δείχνει να έχει περάσει, με τους ειδικούς του κλάδου να σημειώνουν ότι θα περάσουμε από τα διψήφια ποσοστά ανάπτυξης σε μονοψήφια. Οι προκλήσεις άλλωστε με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ευρύτερα ο κλάδος ακουμπούν τόσο σε διεθνείς συγκυρίες όπως το κόστος διαβίωσης και η γεωπολιτική αβεβαιότητα όσο και σε κλαδικές τάσεις όπως η είσοδος νέων brands, η αυξανόμενη πολυδιάσπαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κλάδου.

30 χρόνια Ροζ Κορδέλα

Πέρα από την νέα στρατηγική η εταιρεία συνεχίζει και τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με πρώτη και κύρια την καμπάνια Breast Cancer την οποία ξεκίνησε το μακρινό το 1992 η ίδια η Evelyn Lauder.

Μετατρέποντας την προσωπική ανησυχία σε παγκόσμιο σκοπό, η Evelyn Lauder δημιούργησε τη Ροζ Κορδέλα, το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο πρόληψης στον κόσμο, και ίδρυσε το Breast Cancer Research Foundation — που αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ιδιωτικό χρηματοδότη για την έρευνα γύρω από τον καρκίνο του μαστού. Μέχρι σήμερα η Estée Lauder Companies και τα brands της έχουν συγκεντρώσει πάνω από 120 εκατ. δολάρια για έρευνα, εκπαίδευση και υποστήριξη οργανισμών που μάχονται κατά του καρκίνου του μαστού.

Στην περίπτωση της χώρας μας δε, διατηρείται στενή σχέση με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία έχοντας υλοποιήσει περισσότερες από 7.750 δωρεάν μαστογραφίες την τελευταία διετία ενώ και έχουν δοθεί πάνω από 150 χιλιάδες ευρώ σε χρηματικές δωρεές κ εξοπλισμό. Είναι ενδεικτικό ότι το 1% επί των retail πωλήσεων Οκτωβρίου για τις 15 μάρκες που εμπορεύεται η Estee Lauder στην Ελλάδα δωρίζεται στην ΕΑΕ για δράσεις πρόληψης και έρευνας.

«Για εμάς είναι πολύ σημαντικός μήνας ο Οκτώβριος, καθώς σύσσωμη η εταιρεία είναι επιφορτισμένη με την καμπάνια για τον καρκίνο του μαστού, ένα project που τρέχει αδιάκοπα από το 1992. Εμείς εμπνευστήκαμε την ροζ κορδέλα και συνεχίζουμε την παράδοση. To φετινό μήνυμα πρόληψης και ελπίδας από την καρδιά της Αθήνας θα δοθεί μέσω της φωταγώγησης του Δρομέα, για να δώσει έναν ισχυρό συμβολισμό ελπίδας, δύναμης και συνεχούς αγώνα, μέσω των στοιχείων που ενσαρκώνει και το γλυπτό. Άλλωστε για εμάς δεν είναι απλά μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά ένα γνήσιο μήνυμα πρόληψης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σπυρόπουλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερα από 60 παγκόσμια ορόσημα έχουν φωταγωγηθεί ροζ, από τον Πύργο του Άιφελ έως τον Empire State Building, ενώ κάθε Οκτώβριο, πάνω από 50 χώρες συμμετέχουν με δικές τους δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης.