Πώς προχωράει ο διαγωνισμός για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού - Logistics Πάρκου στη Φυλή

Ολοκληρώνεται το στάδιο του διαλόγου, προς σύνταξη τα τεύχη πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Πότε εκτιμάται ότι θα τελειώσει ο διαγωνισμός. Ποιο είναι η επένδυση άνω των 250 εκατ. που θα αποτελέσει ένα σύγχρονο, πράσινο και καινοτόμο εθνικό κέντρο μεταφορών και logistics και θα φέρει μόχλευση έως 1 δισ. ευρώ. Οι ισχυροί «μνηστήρες».

«Ανοιχτό» είναι το ενδεχόμενο της ολοκλήρωσης του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής εντός των επόμενων ολίγων μηνών. Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες και εκτιμήσεις, είναι πιθανό να φτάσουμε στο τελικό στάδιο, ήτοι την υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών μέχρι τα τέλη 2025 ή έστω αρχές 2026.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός προωθείται μέσω του Υπερταμείου, και ειδικότερα μέσω της μονάδας PPF (Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας). Το έργο εκτιμάται ότι θα επιτρέψει τη μεταφορά μεγάλου αριθμού μεταφορικών επιχειρήσεων από τον Ελαιώνα για να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός.

Στην παρούσα φάση θεωρητικά έχει ολοκληρωθεί, όπως λένε πηγές του fund, το στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου, αν και πρακτικά εκκρεμεί το τυπικό «κλείσιμο» της διαδικασίας με τη σύνταξη των τευχών πρόσκλησης στους ενδιαφερόμενους για προσφορές. Κατά συνέπεια, οδεύουμε στην τελική φάση. Πάντως, από πλευράς κάποιων εκ των διεκδικητών πηγάζει η εκτίμηση ότι δεν είναι τόσο προχωρημένες οι διαδικασίες και το timing των προσφορών είναι σχετικό, αν και αυτό μένει να φανεί, ενώ θυμίζουμε ότι υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες με απαιτήσεις του τοπικού Δήμου Φυλής.

Ποιο είναι το project

Όπως παλιότερα αλλά και πρόσφατα είχαμε αναφέρει, ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει για τουλάχιστον 35 έτη τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μακροχρόνια εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου του Δήμου Φυλής.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο, συνολικής επιφάνειας περίπου 437 στρεμμάτων, θα αποτελέσει ένα σύγχρονο, πράσινο και καινοτόμο εθνικό κέντρο μεταφορών και logistics, που θα υποστηρίζει συνολικά και αποτελεσματικά τις ανάγκες της εθνικής αγοράς εμπορευματικών μεταφορών, ενώ παράλληλα θα αναβαθμίσει ριζικά την περιοχή της Δυτικής Αττικής, θα ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά την περίοδο κατασκευής, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας. Στις προβλεπόμενες χρήσεις γης του ακινήτου περιλαμβάνεται και η ειδική χρήση των τουριστικών καταλυμάτων – ξενοδοχείων, για την ορθή λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου. Ο διαγωνισμός θα αφορά στη σύναψη σύμβασης παραχώρησης, ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, με ιδιώτη επενδυτή που θα αναλάβει τη δημιουργία και λειτουργία του κέντρου.

Σημειώνεται ότι για τη μετεγκατάσταση έχουν εξασφαλιστεί πόροι συνολικού ύψους 21 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ως κίνητρο προς τις εγκαταστημένες στην περιοχή του Ελαιώνα μεταφορικές επιχειρήσεις, ώστε να μετεγκατασταθούν στο νέο Πάρκο της Φυλής. Ο προϋπολογισμός της αρχικής επένδυσης εκτιμάται σε 32 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων, χωρίς βεβαίως να υπολογίζεται το ύψος της τελικής σύμβασης Παραχώρησης, αλλά και της επενδυτικής μόχλευσης που μπορεί να σηκώσει το Project, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για 1 δισ. ευρώ από την υλοποίηση του έργου. Κατά συνέπεια, θα υπάρχουν ευρύτερα οφέλη για τον Δήμο Φυλής από την επιχειρηματική – οικονομική ανάπτυξη.

Οι «μνηστήρες»

Αρχικά, στον διαγωνισμό είχαν δώσει το παρών οι όμιλοι Αegean Oil - Μελισσανίδης, Goldair, Ειδησεοφωνική Ελλάς - Call Center Ελλάς - Levante Express κ.α., Ορφεύς Βεϊνόγλου - HIG, FINCOP – Κοπελούζος. Ωστόσο, μετά από αποχωρήσεις, εισόδους και νέες συμμαχίες, τα σχήματα έχουν ως εξής: Αegean Oil (συμφερόντων Δ. Μελισσανίδη), Goldair Cargo - AKTOR, η FINCOP Infrastructure Ltd (συμφερόντων Δ. Κοπελούζου) αλλά και οι Ειδησεοφωνική-Call Center Ελλάδας-Αθηναϊκό Κέντρο Επικοινωνιών και Πληροφορικής-Levante Express-Planning Σύμβουλοι-Π. Βαρβαρίγος.

Το οικόπεδο χωροθετείται σε προνομιακή θέση επί της Αττικής Οδού, με άμεση πρόσβαση στη Λεωφόρο Κηφισού και, μέσω αυτής, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, ενώ διαθέτει επίσης εγγύτητα με την Ολυμπία Οδό (Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου). Μέσω της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω η περιοχή συνδέεται σε μικρή απόσταση με το λιμάνι του Πειραιά, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον εμπορευματικό της χαρακτήρα.