Στον δρόμο Pfizer-AstraΖeneca και η Merck: Μειώνει τις τιμές στις ΗΠΑ για να γλιτώσει δασμούς

Μετά τη Pfizer και την AstraZeneca η γερμανική φαρμακοβιομηχανία Merck ανακοίνωσε χθες Πέμπτη με τη σειρά της ότι κατέληξε σε συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση για τη μείωση κάποιων θεραπειών της για την εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) με αντάλλαγμα την εξαίρεσή της από τους αμερικανικούς δασμούς.

Μετά τη Pfizer και την AstraZeneca η γερμανική φαρμακοβιομηχανία Merck ανακοίνωσε χθες Πέμπτη με τη σειρά της ότι κατέληξε σε συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση για τη μείωση κάποιων θεραπειών της για την εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) με αντάλλαγμα την εξαίρεσή της από τους αμερικανικούς δασμούς.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η αμερικανική θυγατρική της Merck, η EMD Serono, θα προσφέρει τρεις θεραπείες για εξωσωματική γονιμοποίηση σε σημαντικά μειωμένες τιμές για τους Αμερικανούς, εξήγησε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της που εκδόθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ.

Διαβάστε ακόμα:

«Καθώς αυτές οι τρεις θεραπείες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του κλασικού πρωτοκόλλου των IVF, οι ασθενείς θα επωφεληθούν από μια μείωση 84% στις τιμές καταλόγου», επεσήμανε η εταιρεία.

Οι θεραπείες θα είναι διαθέσιμες μέσω των παραδοσιακών διαύλων, αλλά θα πωλούνται και μέσω μιας νέας κυβερνητικής πλατφόρμας, της TrumpRx.gov, στην οποία θα έχουν σύντομα πρόσβαση οι ασθενείς.

Σε αντάλλαγμα η γερμανική εταιρεία θα επωφεληθεί από εξαιρέσεις από τους δασμούς, με την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσει σε νέες επενδύσεις στην παραγωγή και την έρευνα στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη Merck, στις ΗΠΑ ένα στα οκτώ ζευγάρια υποφέρουν από υπογονιμότητα.

Πρώτη η αμερικανική εταιρεία Pfizer ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για τη μείωση του κόστους των σκευασμάτων της, ενώ στις αρχές του μήνα ακολούθησε η βρετανική AstraZeneca.

Το κόστος των φαρμάκων στις ΗΠΑ είναι μεταξύ των υψηλότερων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με έρευνα του Rand Corporation, οι Αμερικανοί πληρώνουν κατά μέσο όρο δυόμισι φορές πιο ακριβά τα φάρμακά τους σε σχέση για παράδειγμα με τους Γάλλους, μια διαφορά την οποία επιδιώκει να μειώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει απειλήσει επανειλημμένα να επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα εισαγόμενα φάρμακα που υπόκεινται σε πατέντα, αν οι εταιρείες δεν αποκτήσουν εγκαταστάσεις παραγωγής στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ