«Πράσινο φως» για τις αλλαγές στις οδηγίες CSRD και CSDDD. Η επίδραση στις ελληνικές επιχειρήσεις και οι επιπτώσεις από τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής τους.

Στον απόηχο των αλλαγών που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ESG και στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και ενώ κάποιες πτυχές του, υπόκειται σε μερική αμφισβήτηση τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα λόγω της στάσης της αμερικανικής κυβέρνησης, οι ευρωπαϊκές και ελληνικές εταιρείες καλούνται να προσαρμοστούν και να συνεχίσουν το δρόμο που έχουν χαράξει στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και της πράσινης μετάβασης.

Στην αρχή της εβδομάδας, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής δύο πολύ σημαντικών οδηγιών.

Η Οδηγία για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη Βιωσιμότητα (CSRD) θα ισχύει μόνο για εταιρείες που απασχολούν τουλάχιστον 1.000 υπαλλήλους και έχουν κατ’ ελάχιστον ετήσια έσοδα 450 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο, η οδηγία για την εταιρική δέουσα επιμέλεια ως προς τη βιωσιμότητα (CSDDD), η οποία αφορά στη λογοδοσία για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και το περιβάλλοντος στις αλυσίδες αξίας των επιχειρήσεων, θα ισχύει για εταιρείες που απασχολούν τουλάχιστον 5.000 εργαζομένους και έχουν ετήσια έσοδα 1,5 δις. ευρώ.

Η προσαρμογή κρίθηκε απαραίτητη καθώς πολλές επιχειρήσεις είχαν εγείρει θέμα ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι τρίτων λόγω του αυστηρότερου πλαισίου που έτεινε να υιοθετηθεί ενώ η ΕΕ δέχεται πιέσεις και για περαιτέρω περιορισμούς στις οδηγίες αν και δεν αναμένεται περαιτέρω απλοποίηση στο προσεχές μέλλον.

Πάντως, το νέο καθεστώς περιορισμού των σχετικών υποχρεώσεων έχει αντίκτυπο και στις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς πλέον το 70%-80% από αυτές που έπρεπε να συμμορφωθούν δεν θα απαιτείται πλέον να τις υλοποιήσουν. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει αρκετές επιχειρήσεις στην πιθανή μείωση του ενδιαφέροντος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη παρότι οι συνολικές τάσεις δείχνουν διεθνώς ότι είναι μονόδρομος και θα επηρεάσει αργά η γρήγορα το επιχειρηματικό τους μοντέλο και την επιβίωση τους.

Ν. Αυλώνας (CSE): Οι τάσεις ESG στις ελληνικές επιχειρήσεις και το αποτύπωμα του CSE

Παρά το ιδιαίτερο αυτό κλίμα, οι ελληνικές επιχειρήσεις καταγράφουν πρόοδο στην εφαρμογή των οδηγιών ενώ τα στελέχη τους προχωρούν και στις ανάλογες αξιολογήσεις και ενσωμάτωσης τους στις λειτουργίες τους . Ο κ. Νίκος Αυλώνας, πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE), μιλώντας στο Insider.gr αναλύει τις τάσεις που επικρατούν στην ελληνική αγορά. Όπως επισημαίνει, «η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι πολυτέλεια αλλά συνιστά ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας, όταν υλοποιείται με στρατηγική και συνέπεια». Ως προς τις τάσεις που επικρατούν στην Ελλάδα, σημειώνει ότι παρ’ όλο που οι επιχειρήσεις στρέφονται όλο και περισσότερο στην ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στη στρατηγική και λειτουργία της εταιρείας, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν το έχει κατορθώσει σε επαρκή βαθμό με αποτέλεσμα να χάνουν το πλεονέκτημα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας τους γεγονός που αυξάνει σημαντικά το ρίσκο τους.

Τα θέματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τόσο για τις μεγάλες εταιρείες όσο και για επενδυτές και κυβέρνηση είναι η απανθρακοποίηση, η οποία επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις τράπεζες, ακολουθούν οι ενέργειες για τη μείωσή τους, η ενσωμάτωση AI στη βιωσιμότητα και στη μέτρηση των δεδομένων ESG, η χρηματοδότηση μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και αυτή περνάει μέσα από τα ESG κριτήρια, η υποχρεωτική εξωτερική διασφάλιση (audit) από εξειδικευμένους οργανισμούς των δεδομένων της έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης και των εκπομπών CO2». Οι κλάδοι που πρωτοστατούν είναι ο χρηματοοικονομικός, η Ενέργεια και οι μεγάλοι οργανισμοί λιανικής όπως είναι τα σούπερ μάρκετ ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι όλο και περισσότερα στελέχη που απασχολούνται στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης αναπτύσσουν τις διεξιότητές τους και λαμβάνουν πιστοποιήσεις.

CSE: 20 Χρόνια με σημαντικό αποτύπωμα στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σε ένα περιβάλλον προκλήσεων και ευκαιριών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι οργανισμοί από την πλευρά τους προωθούν τις καλές πρακτικές και προσφέρουν επικαιροποιημένη γνώση και εμπειρία. Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) πιστοποιεί κάθε χρόνο εκατοντάδες στελέχη στην Ελλάδα (το επόμενο πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου). Συνολικά έχει πιστοποιήσει πάνω από 10.000 επαγγελματίες στον τομέα του ESG και τις βιωσιμότητας σε 90 χώρες και 5 ηπείρους και έχει συνεργαστεί για την ανάπτυξη στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης με κορυφαίους οργανισμούς, φορείς και εταιρείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 15% του παγκόσμιου ΑΕΠ (όπως είναι για παράδειγμα η NASA, η Lloyds, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η κυβέρνηση του Ντουμπάι κλπ).

Μάλιστα, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων διεθνούς δράσης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) πραγματοποίησε την επίσημη παρουσίαση της 3ης έκδοσης του διεθνώς αναγνωρισμένου βιβλίου “Practical Sustainability Strategies: How to Gain a Competitive Advantage” του Νίκου Αυλώνα, Προέδρου και Ιδρυτή του CSE.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Νίκος Αυλώνας υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής προσέγγισης στη βιώσιμη ανάπτυξη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η νέα έκδοση του βιβλίου μου περιγράφει αναλυτικά τις πρακτικές και εργαλεία που εφαρμόσαμε μέσα από το CSE με επιτυχία τα τελευταία 20 χρόνια». Το βιβλίο προσφέρει guidelines, εργαλεία, case studies και εκπαιδευτικό υλικό για το ESG και τη βιωσιμότητα για όλους τους τομείς και ήδη χρησιμοποιείται σε πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Ευρώπη και την Ασία. Κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Wiley στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως.