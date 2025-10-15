Η Aston Martin σας πληρώνει για να παίρνετε τα αυτοκίνητά της

Η βρετανική εταιρεία παραγωγής υπερπολυτελών αυτοκινήτων υψηλών ταχυτήτων αποτελεί μία από τις πιο παράλογες εταιρίες στην αγορά του Λονδίνου.

Mε ηλικία 112 ετών, εγνωσμένο κύρος και συνώνυμο της πολυτέλειας, η Aston Martin αποτελεί μία από τις πιο παράλογες εταιρίες στην αγορά του Λονδίνου καθώς «καίει» χρήματα σαν μια ανέμελη και φιλόδοξη startup τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τους Financial Times, η βρετανική εταιρεία παραγωγής υπερπολυτελών αυτοκινήτων υψηλών ταχυτήτων, «χρυσώνει» τους πελάτες της για να αγοράζουν τα οχήματά της.

Ειδικότερα, με βάση τις ελεύθερες ταμειακές ροές του ομίλου, κάθε Aston Martin που πωλείται από το 2014 χονδρικά έχει κοστίσει στην εταιρεία κατά μέσο όρο περισσότερες από 45.000 στερλίνες. Με την προϋπόθεση ότι θα παραδοθούν 62.000 αυτοκίνητα από το 2014 μέχρι και το τέλος του 2025, η επιχείρηση θα έχει δώσει «πριμ» πελατών ύψους 2,8 δισ. στερλινών.

Μάλιστα, η... επιδότηση χρηματοδοτήθηκε από νέα ίδια κεφάλαια (σχεδόν 2 δισ. στερλίνες από IPO) και ομόλογα (πάνω από 400 εκατ. στερλίνες, που σημαίνει ότι το καθαρό χρέος στο τέλος του έτους θα είναι 1,3 δισ. στερλίνες ή σχεδόν οκταπλάσιο από τα υπολογιζόμενα EBITDA). «Ήταν ένα πολύ δαπανηρό έργο της ματαιοδοξίας του Λόρενς Στρολ, η κοινοπραξία του οποίου έσωσε την Aston Martin από πιθανή πτώχευση το 2020» υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα.

Η μετοχή της έχει βυθιστεί 96% από την IPO (η οποία δεν συγκέντρωσε νέα κεφάλαια), όμως αυτή είναι μόνο η μισή αλήθεια: στην πραγματικότητα, προηγήθηκε ανταλλαγή μετοχών με χρέος από τότε που ο Στρολ ανέλαβε τον έλεγχο, με τα μαντάτα να είναι ακόμη χειρότερα: η JP Morgan προβλέπει απώλειες 360 εκατ. στερλινών το 2025 και επιπλέον 230 εκατ. στερλινών το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η εποχικότητα είναι ένα από τα πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Aston Martin, καθώς πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της στο δεύτερο εξάμηνο. Επομένως, η πρακτική που εφαρμόζει σημαίνει ότι το «κάψιμο» των μετρητών θα πρέπει να μειωθεί μέχρι το τέλος του 2026. Ωστόσο, για να διατηρηθεί στη ζωή, η Aston Martin ίσως χρειαστεί ακόμη 200 εκατ. στερλίνες, εκτιμά η JPM.

Ένα άλλο πράγμα που απουσιάζει, εκτός από κέρδη και ταμειακές ροές, είναι ο στόχος για το πότε θα πάψει να παράγει ζημιές (break-even). Η προειδοποίηση για τα κέρδη συνοδεύεται από μικρή περικοπή στις κεφαλαιουχικές δαπάνες και δέσμευση για μείωση του κόστους πωλήσεων και διοίκησης όμως η πορεία προς την κερδοφορία είναι στρωμένος με αγκάθια καθώς το market cap της πλέον υπολογίζεται σε λιγότερο από 1 δισ. στερλίνες.