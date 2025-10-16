Νέα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής: Φορολόγηση κρυπτονομισμάτων, ψηφιακά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε όλη η αγορά

Τι προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026 που έστειλε η Αθήνα στις Βρυξέλλες. Στόχος η ενίσχυση των εσόδων από τη φοροδιαφυγή που ανήλθαν σε 3,9 δισ. ευρώ τη διετία 2024-2025.

Με νέα «όπλα» ενισχύεται το οπλοστάσιο της ΑΑΔΕ το 2026 για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων. Στη λίστα των νέων μέτρων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, η ηλεκτρονική τιμολόγηση σε όλες τις επιχειρήσεις, η δημιουργία ψηφιακών μητρώων και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων.

Επίσης προβλέπονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και προσέλκυσης επενδύσεων, όπως η προκαταρκτική γνωμοδότηση προς τις επιχειρήσεις για τη φορολόγηση μελλοντικών τους συναλλαγών και κινήσεων.

Αναλυτικότερα, το σχέδιο δράσης για το επόμενος έτος, όπως περιγράφεται στο ελληνικό προσχέδιο προϋπολογισμού 2026 (draft budgetary plan) που κατέθεσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις Βρυξέλλες, προβλέπει:

- Εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλες τις επιχειρήσεις που θα ξεκινήσει σταδιακά από τις 2 Φεβρουαρίου 2026.

- Επέκταση του Ψηφιακού Πελατολογίου στον κλάδο των εκδηλώσεων. Επισημαίνεται ότι από τον Σεπτέμβριο 2025 το ψηφιακό πελατολόγιο έγινε υποχρεωτικό για μια σειρά από επιχειρήσεις όπως συνεργεία, φανοποιεία, χώροι στάθμευσης και επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων.

- Υποχρεωτική υποβολή ψηφιακών δελτίων αποστολής για διακίνηση και παράδοση αγαθών από όλους τους κλάδους.

- Ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (MIΔΑ) στην ΑΑΔΕ για ενιαία απεικόνιση δεδομένων ιδιοκτησίας των ακινήτων. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ιδιοκτησίας και χρήσης ακινήτων για κάθε φορολογούμενο. και έτσι οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν αυτόματους και μαζικούς ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων ακινήτων, αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων και αδήλωτων ενοικίων.

- Δημιουργία Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Ανάλυσης Δεδομένων (BI & Data Analytics) για την πρόβλεψη προτύπων μη φορολογικής συμμόρφωσης και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής.

- Καθιέρωση Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνου Συμμόρφωσης (CRM) και Επιχειρησιακού Κινδύνου (ERM) για την καταγραφή, παρακολούθηση και ανάλυση κινδύνων που σχετίζονται με τη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

- Ολοκλήρωση έως το 2026 της νομοθεσίας για τη φορολόγηση κρυπτονομισμάτων, για τη κάλυψη του κενού που υπάρχει σήμερα όσον αφορά στην φορολογική μεταχείριση των κρυπτονομισμάτων καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις και κατά περίπτωση φορολογούνται ως προερχόμενα από άυλες κινητές αξίες.

- Θέσπιση νόμου για «προκαταρκτικές φορολογικές αποφάσεις» (advance tax rulings)”. Με το νέο σύστημα οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν μία προκαταρκτική γνωμοδότηση για τη φορολογική μεταχείριση ,πριν από την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής ή επιχειρηματικής κίνησης, προκειμένου να γνωρίζουν πώς θα φορολογηθούν.