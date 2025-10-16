Λιμένας Λαυρίου: Προσφυγές στον διαγωνισμό για την πώληση πλειοψηφικού μεριδίου

Πληροφορίες της αγοράς θέλουν τα σχήματα υπό τον εφοπλιστή Γ. Προκοπίου και την ΜSC, αλλά και του ακτοπλόου Μ. Ηλιόπουλου να υπέβαλαν προσφυγές στην τελική φάση, λίγο πριν την αποσφράγιση οικονομικών προσφορών. Ερωτηματικά για το χρονοδιάγραμμα και την τύχη του διαγωνισμού που προωθεί το Υπερταμείο. Ποιο είναι το project.

Εμπλοκή, που μένει να φανεί πώς και πόσο θα επηρεάσει την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταγράφηκε στον διαγωνισμό για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής (50% συν μία μετοχή) στον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου (ΟΛΛ) που προωθείται από το Υπερταμείο με συμμετοχή, στην τελική φάση, πέντε ισχυρών σχημάτων – υποψήφιων επενδυτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κι ενώ πρόσφατα μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο του fund, μετά τον έλεγχο σχετικών φακέλων των συμμετεχόντων, ενέκρινε τους τεχνικούς φακέλους που συνοδεύουν τις πέντε οικονομικές προσφορές που έλαβε για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, «ανοίγοντας τον δρόμο» για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, υποβλήθηκαν προσφυγές από δυο σχήματα, ως έχουν σε αυτή τη φάση το σχετικό δικαίωμα.

Κατά τις ίδιες πηγές της αγοράς, τα επενδυτικά – επιχειρηματικά σχήματα που υπέβαλαν προσφυγές φέρονται να είναι η κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A. – CRUISE TERMINAL INVESTMENT LIMITED SARL., δηλαδή ο εφοπλιστής Γ. Προκοπίου μαζί με την εταιρεία που ανήκει στην MSC Cruises, αλλά και η Jet Plan Shipping, μέλος της γνωστής ακτοπλοϊκής SEAJETS, του κ. Μάριου Ηλιόπουλου.

Θεωρητικά, όπως είχαμε αναφέρει, από το Υπερταμείο υπολόγιζαν να «βγει» προτιμητέος επενδυτής εντός Οκτωβρίου, ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Προφανώς, θα εκδικαστεί η προσφυγή στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) που θα αποφανθεί επί αυτών, ωστόσο, ενδεχομένως να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής και στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για το χρονοδιάγραμμα αλλά και την «τύχη» του ίδιου του διαγωνισμού. Που αναμφίβολα δέχεται «πλήγμα» στο «παρά πέντε» κι ενώ είχε εισέλθει στην τελική ευθεία.

Ποιοι διεκδικούν το asset

Ως γνωστόν, δεσμευτικές προσφορές στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του τρίτου μεγαλύτερου λιμένα της Αττικής, με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής του προοπτικής και την αναβάθμιση των υποδομών του, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον, υπέβαλαν τα εξής επενδυτικά σχήματα: Κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – CELESTYAL, Κοινοπραξία ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. – BEAUFORT SEA SHIPPING CORPORATION – NEWSPHONE HELLAS S.A., Κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A. – CRUISE TERMINAL INVESTMENT LIMITED SARL., ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD. και JET PLAN SHIPPING CΟ LTD.

Όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, λόγω της εγγύτητάς του με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, προσφέρεται ιδιαίτερα για τουριστική ανάπτυξη, με δραστηριότητες όπως η κρουαζιέρα και ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής. Για αυτό και υπήρχε τελικό ενδιαφέρον από 5 σχήματα (επί συνόλου 6 προεπιλεγέντων, από τα 8 που αρχικά συμμετείχαν).

Στα οποία περιλαμβάνονται ισχυρά «ονόματα», όπως ο κορυφαίος εγχώριος όμιλος υποδομών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (οδικοί άξονες, αεροδρόμια, λιμάνια κ.α.) μαζί με την γνωστή εταιρεία κρουαζιέρας CELESTYAL, η Olympic Marine του εφοπλιστή Γ. Προκοπίου, με την εταιρεία να διαχειρίζεται την Olympic Marine στο Λαύριο, μαζί με την Cruise Terminal Investment Limited Sarl (που ανήκει στην MSC Cruises), η Jet Plan Shipping (μέλος της γνωστής ακτοπλοϊκής SEAJETS), η Israel Shipyards Industries, το σχήμα ΙΝΤΕΡΚΑΤ, Beaufort Sea Shipping Corporation (ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα τη Μασσαλία στη Γαλλία), Newsphone Hellas.

Η υποδομή

Το Υπερταμείο σχεδίαζε να διαθέσει ποσοστό 50% συν μία μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου και όχι μεγαλύτερο ποσοστό όπως έχει κάνει σε άλλα λιμάνια. Δηλαδή, ο στρατηγικός επενδυτής θα έχει την πλειοψηφία και τον έλεγχο του management, αλλά το δημόσιο θα έχει ένα σημαντικό ποσοστό, επιδιώκοντας τη δημιουργία υπεραξιών μετά την αξιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του λιμένα.

Η επικείμενη αξιοποίηση του λιμανιού του, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες, από τα μεγαλύτερα στην Αττική, αναμένονταν να δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης για παρεμφερείς – συμπληρωματικές προς την εμπορική χρήση δράσεις (κρουαζιέρα, μαρίνα, yachting) αλλά και «κράχτη» για επενδύσεις στην γύρω περιοχή (ακίνητα, τεχνολογικά hubs κ.α., με παρουσία των Πειραιώς, Dimand, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κέκροψ, Intracom, Premia κ.α). Σε εκκρεμότητα, πάντως, παραμένει η επέκταση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου προς το Λαύριο, αλλά και το σχέδιο επέκτασης της Αττικής Οδού στην περιοχή.

Πρόκειται άλλωστε για μεγάλο λιμάνι που απέχει μόλις 61 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας και 38 χλμ. από το αεροδρόμιο και δεδομένης της εγγύτητάς του με τις Κυκλάδες και το Κεντρικό Αιγαίο, που μπορεί να αξιοποιηθεί ως «βάση» για την ακτοπλοΐα, τον θαλάσσιο τουρισμό ή και για το εμπόριο. Αυτό που έχει βέβαια, επιπλέον ενδιαφέρον είναι το μοντέλο αξιοποίησης που θα προκρίνει κάθε σχήμα, αν δηλαδή θα έχει ως «αιχμή» την κρουαζιέρα και τον θαλάσσιο τουρισμό, την αμιγώς ακτοπλοΐα, το εμπόριο ή άλλες χρήσεις. Λογικά, η πλέον πλήρης προσφορά θα είναι αυτή που θα συμπεριλαμβάνει ποικιλία χρήσεων, με το προσφερόμενο τίμημα προφανώς να παίζει τον κομβικό ρόλο.

Η εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου A.E.» (ΟΛΛ Α.Ε.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων του Λιμένα Λαυρίου, μέσω Σύμβασης Παραχώρησης που έχει συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο με διάρκεια 60 ετών από την έναρξη ισχύος της (ισχύει μέχρι το έτος 2062). Στο Λιμάνι του Λαυρίου λειτουργεί επίσης μαρίνα γιοτ με εκτιμώμενη χωρητικότητα 160 θέσεων (σήμερα) και επιπλέον 195 θέσεις ελλιμενισμού (με μελλοντική επέκταση). Το λιμάνι θεωρείται λιμάνι «εθνικής σημασίας» και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας. Ο ΟΛΛ είναι ανάμεσα στα 4 λιμάνια που εξασφάλισαν χρηματοδότηση ύψους 10 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Connecting Europe Facility (CEF) για την ανάπτυξη υποδομών cold ironing και την εκπόνηση σχετικών μελετών.