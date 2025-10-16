Νέο ρεκόρ πάνω από τα 4.240 δολάρια για τον χρυσό

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 61% μέχρι στιγμής το 2025, λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων, όπως γεωπολιτικοί κίνδυνοι, προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, αποδολαριοποίηση και ισχυρές εισροές σε ETFs.

Ρεκόρ πάνω από τα 4.240 δολάρια σημείωσε την Πέμπτη ο χρυσός καθώς οι επενδυτές στρέφονται προς ασφαλή καταφύγια λόγω των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, του παρατεταμένου shutdown στις ΗΠΑ και τις ενισχυμένες ελπίδες για μειώσεις επιτοκίων.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot σημειώνει άνοδο 0,36% στα 4.203 δολάρια ανά ουγγιά ενώ νωρίτερα έφτασε έως και τα 4.241,77 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου ενισχύονται 0,48% στα 4.221 δολάρια ανά ουγγιά έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά τα 4.246 δολάρια.

«Τα σχόλια του επικεφαλής της Fed που ανέδειξαν υψηλότερες προοπτικές μείωσης των επιτοκίων στο μέλλον είναι ενθαρρυντικά, ενώ η στάση του Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσταση ως εμπορικό πόλεμο, δίνει σαφώς μια αρκετά ισχυρή ώθηση στο χρυσό», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής της OANDA, Κάιλ Ρόντα.

Πλέον, οι αναλυτές της ANZ αναμένουν οι τιμές του χρυσού να φτάσουν τα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους.



Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image