ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξημένη 4,6% η μέση ημερήσια κίνηση στην Αττική Οδό το εννεάμηνο

Τα στοιχεία κίνησης για τους βασικούς εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμους του για το Εννεάμηνο του 2025, ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Όπως επισημαίνεται, η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον συνολικό αριθμό διελεύσεων να ανέρχονται σε 77,5 εκατ. και τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε 284.016.

Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, για τους πρώτους εννέα μήνες του2025, η μέση ημερήσια κίνηση παρουσίασε αύξηση κατά 6,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περ οδο της προηγούμενης χρονιάς. Ο συνολικός αριθμός διελεύσεων ανέρχεται σε 48,3 εκατ. και μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων (ADT) διαμορφώνεται σε 176.966.