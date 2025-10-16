Η Πύλος γιορτάσει την 198η επέτειο της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου

Η Πύλος ετοιμάζεται και φέτος να τιμήσει την ιστορική Ναυμαχία του Ναβαρίνου, από την Παρασκευή 17 έως και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, με μία σειρά εκδηλώσεων που συνδυάζουν ιστορία και πολιτισμό.

Οι εορτασμοί ξεκινούν την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 με τα εγκαίνια της έκθεσης κειμηλίων της Ελληνικής Επανάστασης, στις 12:00, από το Σύλλογο «Ελληνομνήμονες- Σπύρος Κατσίρας» στην Οικία Τσικλητήρα, η οποία θα διαρκέσει έως και τις 20 Οκτωβρίου 2025.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στις 08:00 το βράδυ, η Πλατεία Τριών Ναυάρχων θα γεμίσει μουσική, με συναυλία της παραδοσιακής ορχήστρας του Γιάννη Παυλόπουλου και συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου το πρωί, στις 12:00, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Γιάλοβα. Το βράδυ της ίδιας ημέρας και ώρα 20:00, η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού θα δώσει συναυλία στην κεντρική πλατεία της Πύλου.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, με την έπαρση σημαιών, επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, παρέλαση και κατάθεση στεφανιών στα μνημεία των πεσόντων.

Το βράδυ, το ενδιαφέρον στρέφεται στον κόλπο του Ναβαρίνου, όπου θα πραγματοποιηθεί η εντυπωσιακή Αναπαράσταση της ιστορικής Ναυμαχίας, η οποία σφράγισε την απελευθέρωση του Ελληνικού έθνους.

