Συμμετοχή του Δήμου Πύλου-Νέστορος στο διήμερο συνέδριο μεσογειακής διατροφής στην Καλαμάτα

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος συμμετείχε ενεργά στο διήμερο συνέδριο για τη Μεσογειακή Διατροφή που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον φορέων, παραγωγών και επισκεπτών. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Torribera Mediterranean Center, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, το Harvard T.H. Chan School of Public Health – Τμήμα Διατροφής, τον οργανισμό EAT και το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης Δημόσιας Υγείας της Ακαδημίας Αθηνών, συνδυάζοντας την επιστήμη, την παράδοση και την γαστρονομία .

Την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων παρέστη ο Δήμαρχος, Παναγιώτης Καρβέλας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σύνδεση του Δήμου με τη Μεσογειακή Διατροφή και τη δέσμευση για τη προώθηση της τοπικής παραγωγής, της υγιεινής διατροφής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εκδήλωση κορυφώθηκε με «Φεστιβάλ Μεσογειακής Γεύσης: Εξερευνώντας την Αγορά της Καλαμάτας», με τη συμμετοχή του Δήμου, με δικό της περίπτερο, προσφέροντας παραδοσιακά εδέσματα, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις που προωθούν τη Μεσογειακή Διατροφή.

Το παρόν έδωσαν γνωστοί σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου παρουσίασαν μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από τοπικά προϊόντα και τη φιλοσοφία της Μεσογειακής Διατροφής. Δήλωση Δημάρχου Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα «Η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί κορμό της πολιτιστικής μας ταυτότητας και πηγή έμπνευσης για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Η Κορώνη, ως Εμβληματική Κοινότητα της Μεσογειακής Διατροφής και μέλος της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, είναι το ζωντανό παράδειγμα της αρμονίας ανάμεσα στον άνθρωπο, τη γη και τη θάλασσα. Η συμμετοχή του Δήμου Πύλου-Νέστορος στο διήμερο συνέδριο για τη Μεσογειακή Διατροφή στην Καλαμάτα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και την προώθηση ενός τρόπου ζωής που βασίζεται στην υγεία, την ποιότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Με τη συνεργασία της επιστήμης, της παράδοσης και της γαστρονομίας, σχεδιάζουμε το μέλλον της περιοχής μας, προβάλλοντας τη Μεσσηνία ως παγκόσμιο πρότυπο Μεσογειακής Διατροφής και ευζωίας.»