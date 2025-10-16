Η Ιταλία σχεδιάζει επιβολή επιπλέον φόρου σε Shein και Temu

Επιπλέον φόρο στα προϊόντα «γρήγορης μόδας» από την Κίνα σχεδιάζει να επιβάλει η Ιταλία προκειμένου να θωρακίσει την εγχώρια βιομηχανία μόδας από τις φθηνές εισαγωγές ξένων προϊόντων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Η κίνηση στοχεύει στον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού σε μια από τις βασικές βιομηχανίες της Ιταλίας ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας πως η Ρώμη πιθανόν θα επιβάλει το τέλος σε διαδικτυακούς λιανοπωλητές όπως οι Temu και Shein.

«Θα παρουσιάσουμε ένα μέτρο για την αντιμετώπιση του φαινομένου ultra fast fashion: την εισβολή φτηνών ξένων προϊόντων που βλάπτουν τους παραγωγούς μας και θέτουν σε κίνδυνο τους καταναλωτές», δήλωσε ο υπουργός Βιομηχανίας Άντολφο Ούρσο.

Τον τελευταίο καιρό επικρατούν αυξημένες ανησυχίες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι η Κίνα σταδιακά κατευθύνει προς τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές για να αντισταθμίσει το «χαμένο» εμπόριο με τις ΗΠΑ μετά τους δασμούς του Τραμπ.

«Είμαστε θύματα των απατεώνων της παγκοσμιοποίησης» είπε την Τρίτη ο υπουργός Οικονομίας Τζιανκάρλο Τζιορτζέτι, αναφερόμενος στην Κίνα.

Η Ιταλία σχεδιάζει να παρέμβει υιοθετώντας ένα σχήμα που προβλέπεται σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την λεγόμενη Εκτεταμένη Ευθύνη Παραγωγού (Extended Producer Responsibility ‒ EPR), σύμφωνα με τις πηγές.

Το τέλος θα αναγκάζει τους κατασκευαστές να καλύψουν τα κόστη συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης των προϊόντων τους όταν αυτά γίνουν απόβλητα.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της Shein για τον μέσο μηνιαίο αριθμό χρηστών στην ΕΕ για την περίοδο από Φεβρουάριο έως Ιούλιο 2025, στην Ιταλία υπάρχουν 22,8 εκατ. χρήστες της εφαρμογής.