Η Ουρουγουάη υιοθετεί νόμο που επιτρέπει την ευθανασία

Η Ουρουγουάη υιοθέτησε χθες Τετάρτη νόμο για το τέλος της ζωής, ο οποίος επιτρέπει την ευθανασία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έπειτα από χρόνια επίπονων κοινοβουλευτικών διεργασιών για το ακανθώδες κοινωνικό ζήτημα.

Η Γερουσία ενέκρινε το νομοθέτημα με μεγάλη πλειοψηφία 20 ψήφων επί συνόλου 31 παρόντων μελών της.

Η Βουλή είχε δώσει πράσινο φως τον Αύγουστο. Η Γερουσία, όπου έχει την πλειοψηφία των εδρών συμμαχία κομμάτων της αριστεράς, ενέκρινε οριστικά το κείμενο.

Ο νόμος για τον «αξιοπρεπή θάνατο», όπως τιτλοφορήθηκε, κάνει την Ουρουγουάη μέλος μικρού κύκλου χωρών όπου επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις ο ιατρικά υποβοηθούμενος θάνατος, στον οποίο ανήκουν επίσης ο Καναδάς, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Νέα Ζηλανδία, η Κούβα, η Κολομβία από το 1997 και ο Ισημερινός από την περασμένη χρονιά.

Μερικές δεκάδες πολέμιοι του νομοσχεδίου που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση διέκοψαν τις επευφημίες μετά την ψηφοφορία φωνάζοντας: «δολοφόνοι!».

Προϋποθέσεις

Ανάμεσα στους όρους που απαιτείται να εκπληρώνονται είναι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να είναι ενήλικο, να έχει υπηκοότητα της χώρας ή άδεια μόνιμης διαμονής σε αυτή, να κρίνεται ψυχικά ικανό και να βρίσκεται στην τελική φάση ανίατης νόσου ή πάθησης που προκαλεί αφόρητους πόνους ή σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας ζωής.

Απαιτείται να πληρούνται αναγκαίες προϋποθέσεις προτού ο ή η ασθενής να επισημοποιήσει τη βούλησή του γραπτώς.

Η Μπεατρίς Γιελός, 71 ετών, πάσχει εδώ και σχεδόν 20 χρόνια από πλαγία μυατροφική σκλήρυνση (SLA), προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσο, που προκαλεί προοδευτική παράλυση. Πριν από την ψηφοφορία, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «έχει έρθει η ώρα» να κλείσει ο διάλογος για το ζήτημα της ευθανασίας.

Αναφερόμενη όσους εναντιώνονται στην ευθανασία, πρόσθεσε πως «δεν έχουν ιδέα πώς είναι να ζεις έτσι» και πρόσθεσε πως εύχεται «να είχε την επιλογή» να ζητήσει να τελειώσει.

Ο Πάμπλο Κάνεπα, άλλος ασθενής που μετατράπηκε σε εμβληματική μορφή του αγώνα για την υπόθεση, πάσχει από σπάνια και ανίατη νόσο που προκαλεί σπασμούς, που αντιμετωπίζονται με ηρεμιστικά. Διαυγής, ζητεί να τελειώσει το μαρτύριο που άρχισε πριν από τέσσερα χρόνια.

«Ο Πάμπλο ψυχορραγεί εδώ και χρόνια», εξήγησε ο αδελφός του Εδουάρδο Κάνεπα στο AFP. «Ο Πάμπλο δεν ζει, δεν είναι ζωή αυτό», πλειοδότησε η μητέρα του Μόνικα.

Πάνω από το 60% των Ουρουγουανών τασσόταν υπέρ της νομιμοποίησης της ευθανασίας, ενώ το 24% εναντιωνόταν, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε τον Μάιο από το ινστιτούτο CIFRA.

Ο ιατρικός σύλλογος δεν πήρε επίσημη θέση, πάντως είχε συμβουλευτικό ρόλο στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία «για να διασφαλίσει τις μέγιστες δυνατές εγγυήσεις για τους ασθενείς και για τους γιατρούς», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρόεδρος του Άλβαρο Νίγκενμαγερ.

Η καθολική εκκλησία εξέφρασε «θλίψη» όταν το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από την κάτω Βουλή, ενώ κάπου δέκα οργανώσεις έχουν χαρακτηρίσει «ατελές και επικίνδυνο» το κείμενο.

