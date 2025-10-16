Ινδία - ρωσικό πετρέλαιο: Προτεραιότητα παραμένει «το συμφέρον του Ινδού καταναλωτή»

Η Ινδία επανέλαβε σήμερα ότι προτεραιότητα της ενεργειακής της πολιτικής είναι «να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Ινδού καταναλωτή», μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Νέο Δελχί τού υποσχέθηκε να σταματήσει να εισάγει ρωσικό πετρέλαιο.

«Προτεραιότητά μας είναι να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του Ινδού καταναλωτή σε μια ρευστή ενεργειακή αγορά», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας. «Η πολιτική μας αναφορικά με τις εισαγωγές καθοδηγείται αποκλειστικά από αυτόν τον στόχο», υπογράμμισε.

Στα τέλη Αυγούστου ο Τραμπ επέβαλε επιπλέον δασμούς 50% στο σύνολο των ινδικών εξαγωγών σε αντίποινα για την αγορά από την Ινδία ρωσικού πετρελαίου, το οποίο, όπως εκτιμά η Ουάσινγκτον, χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Μετά την Κίνα η Ινδία είναι ο βασικός αγοραστής του ρωσικού πετρελαίου, το οποίο το 2024 αντιπροσώπευε σχεδόν το 36% των εισαγωγών που έκανε η χώρα, έναντι μόλις 2% πριν το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του ινδικού υπουργείου Εμπορίου.

Χθες Τετάρτη το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι τού υποσχέθηκε να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. «Είμαι δυσαρεστημένος που η Ινδία αγοράζει (ρωσικό) πετρέλαιο και με διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν θα αγοράζει πλέον πετρέλαιο από τη Ρωσία», είπε ο Ρεπουμπλικάνος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Στην ανακοίνωσή του το ινδικό υπουργείο δεν διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε τις δηλώσεις Τραμπ. «Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, επιδιώκουμε εδώ και χρόνια να αυξήσουμε τις εισαγωγές ενέργειας», απάντησε το Νέο Δελχί. «Οι τρέχουσες (αμερικανικές) αρχές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να αυξήσουν την ενεργειακή συνεργασία με την Ινδία. Οι συζητήσεις συνεχίζονται», πρόσθεσε το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ