Apple: Λανσάρει νέα μοντέλα MacBook Pro, iPad Pro και Vision Pro με αναβαθμισμένο επεξεργαστή M5

Με αναβαθμισμένο επεξεργαστή M5 θα κυκλοφορήσουν τα νέα μοντέλα MacBook Pro, iPad Pro και Vision Pro από την Apple, ο οποίος θα επιτρέπει στις υπερσύγχρονες συσκευές να λειτουργούν σε ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες.

Σύμφωνα με το CNBC, τα νέα μοντέλα MacBook Pro ξεκινούν από 1.599 δολάρια και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά στις 22 Οκτωβρίου. Το iPad Pro 11 ιντσών ξεκινά από 999 δολάρια. Το τελευταίο Apple Vision Pro, που περιλαμβάνει Dual Knit Band, ξεκινά από 3.499 δολάρια.

Οι νέες συσκευές, οι οποίες είναι άμεσα διαθέσιμες για προπαραγγελία στις περισσότερες αγορές, είναι οι τελευταίες προσθήκες της Apple στον φθινοπωρινό κατάλογο προϊόντων της. Η εταιρεία κυκλοφόρησε τα μοντέλα iPhone 17 και Apple Watch Series 11 τον Σεπτέμβριο.

Η νέα σειρά προϊόντων του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού τροφοδοτείται από το τσιπ M5, το οποίο, σύμφωνα με την Apple, έχει την τετραπλάσια υπολογιστική απόδοση σε σύγκριση με το προηγούμενο (M4).

Η ανακοίνωση των νέων συσκευών έρχεται σε μια στιγμή που οι αναλυτές της Wall Street παρακολουθούν στενά τις νέες κυκλοφορίες της Apple για να δουν αν η εταιρεία αυξάνει τις τιμές ή απορροφά τα κόστη που σχετίζονται με τους δασμούς που ανακοίνωσε και απείλησε να επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά στους ημιαγωγούς και την Κίνα.

Οι αρχικές τιμές για τα τελευταία μοντέλα M5 είναι οι ίδιες με τις προηγούμενες εκδόσεις.

Αν και τα iPad και τα MacBook δεν είναι τόσο κρίσιμα για την Apple όσο οι πωλήσεις iPhone, εξακολουθούν να συμβάλλουν σημαντικά σαν «τομείς» στα κέρδη και έσοδα του τεχνολογικού γίγαντα.