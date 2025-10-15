«Άπατο» για 13η χρονιά το θέρετρο γκολφ του Τραμπ στη Σκωτία

Συνολικά, ο Τραμπ έχει δύο γήπεδα γκολφ στη Σκωτία και επιθυμεί το Ηνωμένο Βασίλειο να επιτρέψει στο British Open, το παλαιότερο πρωτάθλημα του αθλήματος, να φιλοξενηθεί και πάλι στο γήπεδο γκολφ Tέρνμπερι στο South Ayrshire.

Ζημίες εμφάνισε το 2024 για 13 συνεχόμενη χρονιά το θέρετρο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στο Άμπερντιν της Σκωτίας, καθώς ξόδεψε αρκετά χρήματα στο marketing αλλά και στην κατασκευή ενός δεύτερου γηπέδου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία Trump International Golf Club Scotland Ltd που διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία αναψυχής και γκολφ του Τραμπ στην περιοχή περιόρισε τις ζημίες για το σύνολο του έτους στις 937.693 βρετανικές λίρες από 1,43 εκατ. λίρες το 2023.

Ο Τραμπ απέκτησε το κτήμα στο Menie βόρεια του Άμπερντιν το 2006, το οποίο σημειώνει ζημίες από όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012. Τα έσοδα αυξήθηκαν σε 4,48 εκατ. βρετανικές λίρες το 2024 από 3,75 εκατ. το προηγούμενο έτος, χάρη στην «αύξηση των δαπανών για τουρνουά και μάρκετινγκ».

«Η ιδιοκτήτες παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στο όραμά τους για το ακίνητο και προβλέπουν με σιγουριά ότι θα επέλθει βελτίωση, καθώς οι επενδυτικές δραστηριότητες αποδίδουν καρπούς», ανέφερε ο διευθυντής και γιος του Αμερικανού προέδρου Έρικ Τραμπ.

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ άνοιξε ένα νέο γήπεδο στο θέρετρο του Άμπερντιν, το οποίο ονομάστηκε προς τιμήν της μητέρας του, η οποία γεννήθηκε στη Σκωτία και μετανάστευσε στις ΗΠΑ ως έφηβη.

Συνολικά, ο Τραμπ έχει δύο γήπεδα γκολφ στη Σκωτία και επιθυμεί το Ηνωμένο Βασίλειο να επιτρέψει στο British Open, το παλαιότερο πρωτάθλημα του αθλήματος, να φιλοξενηθεί και πάλι στο γήπεδο γκολφ Tέρνμπερι στο South Ayrshire.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε αγοράσει το γήπεδο Τέρνμπερι το 2014 και φιλοξένησε τελευταία φορά αγώνα του πρωταθλήματος το 2009. Αφαιρέθηκε μάλιστα από τη λίστα των εγκεκριμένων χώρων από τη διοργάνωση, μετά την εισβολή υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο τον Ιανούαριο του 2021, που επιδίωκαν να ανατρέψουν τις εκλογές του 2020.

Το Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews που διεξάγει το φεστιβάλ, ανέφερε πρόσφατα την έλλειψη οδικής και σιδηροδρομικής προσβασιμότητας και την περιορισμένη διαθεσιμότητα καταλυμάτων στην περιοχή ως λόγους για την αναζήτηση άλλων χώρων διεξαγωγής.

Αν και ο Τραμπ έχει εκφράσει από καιρό την αγάπη του για τη Σκωτία, το θετικό αίσθημα δεν βρίσκει ανταπόκριση στους ντόπιους καθώς μία δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της δεύτερης θητείας του έδειξε ότι περίπου το 70% των Σκωτσέζων είχε αρνητική γνώμη για αυτόν.

