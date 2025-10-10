Οι βρετανικές αρχές ανταγωνισμού αυξάνουν την πίεση στην Google

Ακόμα μεγαλύτερη πίεση αναμένεται να δεχθεί η Google στην Βρετανία, αφού η αρχή ανταγωνισμού της χώρας ενεργοποίησε νέα ρυθμιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κυριαρχίας του τεχνολογικού κολοσσύ στην online αναζήτηση.

Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) επιβεβαίωσε ότι χαρακτηρίζει την Google ως εταιρεία με «στρατηγικό καθεστώς αγοράς» για τις γενικές υπηρεσίες αναζήτησης και διαφήμισης αναζήτησης. Μετά από σχεδόν εννέαμηνη έρευνα, η εποπτική αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο τεχνολογικός γίγαντας έχει «ουσιαστική και εδραιωμένη ισχύ στην αγορά».

Ανέφερε ότι ο βοηθός Gemini AI της Google δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του χαρακτηρισμού, αν και συμπεριλήφθηκαν και άλλες λειτουργίες αναζήτησης που βασίζονται στο AI.

«Διαπιστώσαμε ότι η Google διατηρεί μια στρατηγική θέση στον τομέα της αναζήτησης και της διαφήμισης αναζήτησης – με περισσότερο από το 90% των αναζητήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο να πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα της», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Γουίλ Χέιτερ, εκτελεστικός διευθυντής ψηφιακών αγορών στην CMA.

«Έχοντας λάβει υπόψη τα σχόλια που λάβαμε μετά την προτεινόμενη απόφασή μας, σήμερα χαρακτηρίσαμε τις υπηρεσίες αναζήτησης της Google ως στρατηγικό καθεστώς αγοράς», αναφέρει το CNBC.

Η εποπτική αρχή δήλωσε ότι ο χαρακτηρισμός δεν αποτελεί διαπίστωση αδικοπραγίας και ότι δεν εισήγαγε καμία άμεση απαίτηση.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές πώς θα είναι τέτοια μέτρα, καθώς η διαβούλευση για πιθανές παρεμβάσεις αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα φέτος, δήλωσε η CMA.

Η Google δήλωσε ότι το προϊόν αναζήτησής της συνεισφέρει δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Πολλές από τις ιδέες για παρεμβάσεις που έχουν προκύψει σε αυτή τη διαδικασία θα εμπόδιζαν την καινοτομία και την ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενδεχομένως επιβραδύνοντας τις κυκλοφορίες προϊόντων σε μια εποχή βαθιάς καινοτομίας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε στο CNBC ο Όλιβερ Μπέθελ, ανώτερος διευθυντής ανταγωνισμού στην Google.