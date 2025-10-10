«Φως στην άκρη του τούνελ» αρχίζει να βλέπει η Viva Wallet

«Φως στην άκρη του τούνελ» αρχίζει να βλέπει η διοίκηση της Viva Wallet μετά από ένα σερί ζημιογόνων χρήσεων. Προσπαθεί να «αυγατίσει» το χαρτοφυλάκιο δανείων. Τραβάει καταθέσεις.

«Φως στην άκρη του τούνελ» αρχίζει να βλέπει η διοίκηση της Viva Wallet μετά από ένα σερί ζημιογόνων χρήσεων κυρίως λόγω των καθυστερήσεων που σχετίζονταν με τη συγχώνευση (Viva Bank και Viva Payments) αλλά και με την υλοποίηση του συμφωνημένου business plan από την JP Morgan, όπως αναφέρει.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024, η Viva πέρασε σε break even και πλέον αναμένεται να προχωρήσει με εισαγωγή της σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά (IPO). Κατά το 2024, ο όμιλος έκλεισε με ζημιές 34,529 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 38,569 εκατ. ευρώ το 2023, παρότι τα έσοδα αυξήθηκαν 205,86 εκατ. ευρώ, έναντι 162,318 εκατ. το 2023. Από αυτά, τα 157,449 εκατ. ευρώ προήλθαν από υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών (acquiring) που πραγματοποίησε η Viva Payments.

Η αύξηση του τζίρου βελτίωσε τα μεικτά κέρδη (88,85 εκατ. ευρώ από 67,85 εκατ. ευρώ το 2022), αλλά η περαιτέρω αύξηση των αμοιβών και εξόδων προσωπικού (ειδικά οι παροχές βασιζόμενες σε μετοχές και οι αποζημειώσεις προσωπικού) οδήγησαν σε διεύρυνση της ζημιάς σε λειτουργικό αποτέλεσμα (43,489 εκατ. ευρώ από 42,675 εκατ. ευρώ το 2023). Τα γενικά έξοδα διοίκησης - διάθεσης αυξήθηκαν στα 49,335 εκατ. από 44,887 εκατ. ευρώ το 2023. Σε επίπεδο EBITDA ο όμιλος κατέγραψε ζημιά 25,6 εκατ. ευρώ (31,6 εκατ. ευρώ ζημιά το 2023).

Ο όμιλος προχώρησε σε σχηματισμό νέας πρόβλεψης συνολικού ποσού 1,89 εκατ. ευρώ λόγω πιθανών αμφισβητούμενων συναλλαγών και ανέστρεψε το ποσό 70.031 ευρώ για αμφισβητούμενες συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν. Αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση του όγκου των συναλλαγών σε χώρες του εξωτερικού. Επιπλέον, 2,204 εκατ. ευρώ προστέθηκε στις προβλέψεις και προέρχεται από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις κατά της Viva Bank.

Ανεβάζει το χαρτοφυλάκιο δανείων...

Κατά το περσινό έτος, ο όμιλος της Viva Wallet, μέσω της Viva Bank, κατάφερε να «αυγατίσει» το δανειακό της χαρτοφυλάκιο. Ως tech bank, η Viva αύξησε τα ενήμερα δάνεια της με μοχλό τα επιχειρηματικά, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 12,653 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας πρόβλεψη 16,5 χιλ. ευρώ. Τα ενήμερα σε ιδιώτες διαμορφώθηκαν στα 3,137 εκατ. ευρώ, με τη λογιστική αξία όλων, προ προβλέψεων, στα 3,844 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά δάνεια διαμορφώνονται στα 16,257 εκατ. ευρώ, έναντι 8,89 εκατ. ευρώ το 2023, με τις προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις να αυξάνονται στα 240 χιλ. έναντι 133,89 χιλ. ευρώ.

...και τραβάει καταθέσεις

Η Viva κατάφερε να προσελκύσει σημαντική ρευστότητα που έλαβε τη μορφή καταθέσεων κατά το περασμένο έτος. Με την αποδοχή επιχειρηματικών καταθέσεων ως μέρος της ενοποιημένης τραπεζικής οντότητας, η εταιρεία «ξεκλειδώνει» νέες πηγές χρηματοδότησης και δυνατότητες προσέλκυσης εσόδων.

Οι καταθέσεις των πελάτων της Viva Βank αυξήθηκαν στα 15,203 εκατ. ευρώ στα τέλη χρήσης 2024, από τα 8,706 εκατ. ευρώ το 2023. Σημαντική μετατόπιση υπήρξε προς τις προθεσμιακές (τρέχουσες) από πλευράς επιχειρήσεων που έφτασαν τα 8,483 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικών επιπέδων το 2023, τη στιγμή που υποχώρησαν οι δεσμευμένες καταθέσεις εταιρειών (μακροπρόθεσμες) στα 3,592 εκατ. από 8,466 εκατ. ευρώ. Οι δεσμευμένες καταθέσεις ιδιωτών και εταιρειών (τρέχουσες) επίσης ενισχύθηκαν, στα 3,126 εκατ. έναντι μόλις 31.152 ευρώ στα τέλη 2023.