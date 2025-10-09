Η FARIA Renewables ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με δύο νέα αιολικά έργα 30,8 MW

Η FARIA Renewables, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς και ενσωμάτωσης δύο αιολικών έργων συνολικής ισχύος 30,8 MW.

Η FARIA Renewables, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς και ενσωμάτωσης δύο αιολικών έργων συνολικής ισχύος 30,8 MW. Με την προσθήκη αυτή, η εταιρεία ενδυναμώνει περαιτέρω την παρουσία της στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένη στον στόχο της για ουσιαστική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή αυτάρκεια.

Η FARIA Renewables έχει σήμερα υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο ισχύος περίπου 3.500 MW σε ολόκληρη την Ελλάδα, καλύπτοντας έργα σε όλα τα στάδια ωριμότητας. Μέσα από στοχευμένες επενδύσεις και στρατηγικές, η εταιρεία έχει διαμορφώσει ένα πολυτεχνολογικό και ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο, που συνδυάζει φωτοβολταϊκά, αιολικά και έργα αποθήκευσης ενέργειας. Η διαφοροποίηση αυτή ενισχύει τη δυναμική της FARIA και τη θέση της στον ταχέως εξελισσόμενο ενεργειακό χάρτη.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το ενεργητικό της με ώριμα έργα, ενώ διερευνά νέες ευκαιρίες ενσωμάτωσης έργων που βρίσκονται στη φάση λήψης όρων σύνδεσης, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας.