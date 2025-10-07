Airbus: Το A320 έγινε το πιο επιτυχημένο επιβατικό αεροσκάφος στην ιστορία - Ξεπέρασε τη Boeing

Το ρεκόρ που κατείχε για χρόνια η Boeing καταρρίφθηκε καθώς η Airbus παρέδωσε ένα A320 στην εταιρεία Flynas της Σαουδικής Αραβίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό παραδόσεων στα 12.260.

Ένα σημαντικό ορόσημο ξεπέρασε την Τρίτη η Airbus καθώς τα αεροπλάνα τύπου Α320 ξεπέρασαν το Boeing 737 και έγιναν τα αεροσκάφη με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας, μεταδίδει το Reuters.

Το ρεκόρ που κατείχε για χρόνια η Boeing καταρρίφθηκε καθώς η Airbus παρέδωσε ένα A320 στην εταιρεία Flynas της Σαουδικής Αραβίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό παραδόσεων στα 12.260, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής εταιρείας συμβουλευτικής Cirium.

Boeing και Airbus από κοινού έχουν παραδώσει περισσότερα από 25.000 τέτοιου τύπου αεροσκάφη, τα οποία αρχικά είχαν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν μεγάλα αεροδρόμια και αργότερα υιοθετήθηκαν ευρέως από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Η Airbus προσέγγισε πολλές από αυτές μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν η Boeing μείωσε την παραγωγή λόγω της πτώσης της ζήτησης.

Η γαλλική Airbus είναι ήδη η μεγαλύτερη κατασκευάστρια αεροσκαφών στον κόσμο με βάση τις ετήσιες παραδόσεις, όμως μετά και την εν λόγω εξέλιξη σχετικά με τα αεροπλάνα στενής ατράκτου, επισφραγίζει την επίλυση μίας 40ετούς διαμάχης για το μερίδιο αγοράς με την αμερικανική Boeing.

Το A320 παρουσιάστηκε το 1984 όταν πολλοί αμφισβητούσαν την βιωσιμότητα της εταιρείας. Απογειώθηκε για πρώτη φορά τρία χρόνια αργότερα ενώ οι μηχανικοί εισήγαγαν για πρώτη φορά σε ένα αεροσκάφος ευρείας χρήσης το σύστημα ελέγχου fly-by-wire. Η πρωτοποριακή τεχνολογία αρχικά αντιμετώπισε αντίσταση από τα συνδικάτα και ορισμένες αεροπορικές εταιρείες, αλλά αργότερα έγινε ευρέως αποδεκτή. Σήμερα, η Airbus επεκτείνει την παραγωγή της στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Από την άλλη, η Boeing καθόρισε σε μεγάλο βαθμό το πρότυπο για τα αεροσκάφη στενής ατράκτου με το δημοφιλές 737 στη δεκαετία του 60', ωστόσο αντιμετώπισε κρίση λόγω των θανατηφόρων ατυχημάτων που σημειώθηκαν το 2018 και το 2019. Η εταιρεία προσπαθεί σταδιακά να αποκαταστήσει την παραγωγή της υπό αυστηρούς κανονιστικούς περιορισμούς.

