Η είσοδος της CVC στην ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση

Η CVC Strategic Opportunities (CVC) αποκτά το 20% της International Schools Partnership (ISP), μίας από τις μεγαλύτερους παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης K-12 διεθνώς.

Η CVC Strategic Opportunities (CVC) αποκτά το 20% της International Schools Partnership (ISP), μίας από τις μεγαλύτερους παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης K-12 διεθνώς. Η επένδυση πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας με την Partners Group, η οποία θα παραμείνει ο κύριος μέτοχος της εταιρείας, ενώ στο μετοχικό σχήμα συνεχίζει να συμμετέχει και ο καναδικός επενδυτικός οργανισμός OMERS, που εισήλθε το 2021.

Η ISP ιδρύθηκε το 2013 από την Partners Group και τη διοικητική της ομάδα και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς ομίλους διεθνώς, με πάνω από 110.000 μαθητές σε 111 σχολεία και 25 χώρες. Η εταιρεία διαθέτη σημαντική παρουσία στην Ελλάδα έχοντας εξαγοράσει τρία από τα μεγαλύτερα ελληνικά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια: Ελληνογερμανική Αγωγή, Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» και Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου.

Η εταιρεία ακολουθεί μια στρατηγική ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην εξαγορά και αναβάθμιση υψηλής ποιότητας σχολείων σε περιοχές με ισχυρή ζήτηση, ενσωματώνοντας τη δική της καινοτόμο προσέγγιση στη μάθηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη νέα φάση ανάπτυξης της ISP, οι μέτοχοι και η διοίκηση θα επικεντρωθούν σε επενδύσεις σε τεχνολογικές λύσεις για τη διδασκαλία, στην προσθήκη νέων σχολείων στο δίκτυο και στην αναβάθμιση υποδομών που θα βελτιώσουν την εμπειρία των μαθητών και θα υποστηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη.

Ο Steve Brown, Διευθύνων Σύμβουλος της ISP, δήλωσε:

«Τα σχολεία μας επιδιώκουν να είναι η “πρώτη επιλογή” στην περιοχή τους. Θέλουμε να καλλιεργούμε δια βίου μαθητές με ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και αυτοπεποίθηση. Καθώς κοιτάζουμε το μέλλον, ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τη CVC στους μετόχους μας και να συνεχίσουμε την αποστολή μας».

Από την πλευρά του, ο Andrew Deakin, εταίρος της Partners Group, ανέφερε:

«Η ISP αποτελεί ένα από τα πιο πετυχημένα εγχειρήματά μας. Από μια ιδέα και μια ομάδα ανθρώπων, φτάσαμε να είμαστε παγκόσμιος ηγέτης στην K-12 εκπαίδευση. Οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν ισχυρές και είμαστε ενθουσιασμένοι για το επόμενο κεφάλαιο μαζί με τη CVC».

Με την είσοδο της CVC, η ISP ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην παγκόσμια αγορά εκπαίδευσης, η οποία συνεχίζει να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές.