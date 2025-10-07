Νέο τεχνολογικό deal 6,75 δισ. δολαρίων με έμφαση στην υγεία

Η αμερικανική εταιρεία λογισμικού σχεδιάζει να ολοκληρώσει το deal μέσα σε μερικούς μήνες σύμφωνα με τους Financial Times.

Σε συμφωνία 6,75 δισ. δολαρίων για να εξαγοράσει την εταιρεία ερευνών υγειονομικής περίθαλψης Press Ganey Forsta, κατέληξε η Qualtrics International. Η αμερικανική εταιρεία λογισμικού σχεδιάζει να ολοκληρώσει το deal μέσα σε μερικούς μήνες σύμφωνα με τους Financial Times.

Η συμφωνία θα δώσει στην Qualtrics μια μεγαλύτερη πελατειακή βάση στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος αρχίζει να υιοθετεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Νωρίτερα φέτος, η Press Ganey ανακοίνωσε την εξαγορά της InMoment, η οποία ειδικεύεται σε ΑΙ tools για τη συλλογή δεδομένων πελατών, ώστε να επεκτείνει τις δυνατότητές της.

Η Press Ganey προσφέρει λογισμικό για έρευνα αγοράς καθώς και για την ικανοποίηση πελατών, εργαζομένων και ασθενών, με έμφαση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η εταιρεία έχει περισσότερους από 2.500 πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες.

Η Qualtrics, με έδρα τη Γιούτα, προσφέρει εργαλεία έρευνας για την εξυπηρέτηση πελατών και την παρακολούθηση της ικανοποίησης των εργαζομένων. Οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων φέτος στοχεύουν σε εταιρείες λογισμικού που επένδυσαν σε εργαλεία ΑΙ, με στόχο να επωφεληθούν από την άνθηση της τεχνολογίας σε όλες τις επιχειρήσεις.

Η Thoma Bravo ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη εξαγορά της τον Αύγουστο, συμφωνώντας να αποκτήσει την εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού Dayforce με όχημα την ΑΙ έναντι 12,3 δισ. δολαρίων.