Fitch: Αμετάβλητη η αξιολόγηση της Metlen στο BB+, σταθερό το outlook

Στη διατήρηση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της Metlen προχώρησε την Δευτέρα ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, ενώ σταθερό παραμένει και το outlook.

Στη διατήρηση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της Metlen στο ΒΒ+ προχώρησε την Δευτέρα ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, ενώ σταθερό παραμένει και το outlook.

Όπως αναφέρει ο οίκος, η επιβεβαίωση της αξιολόγησης στο ΒΒ+ αντανακλά το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο της Metlen για την επόμενη τριετία έως πενταετία, το οποίο ενισχύει τη διαφοροποίηση τελικών αγορών και την κάθετη ολοκλήρωση στους τομείς ενέργειας και μετάλλων, μέσω αύξησης παραγωγικής δυναμικότητας και νέων πυλώνων ανάπτυξης, αν και συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες επενδυτικών δαπανών (capex).

Το σχέδιο συμπληρώνεται από αυξανόμενες ευκαιρίες στους τομείς μηχανικής, προμηθειών και κατασκευών (EPC) που σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές, καθώς και από αποδέσμευση κεφαλαίου κίνησης μέσω του προγράμματος περιστροφής περιουσιακών στοιχείων (asset rotation). Ωστόσο, το σχέδιο ενέχει κινδύνους εκτέλεσης, που συνδέονται με τις νέες δραστηριότητες (κυρίως ανάκτηση μετάλλων και αμυντικό τομέα), το rotation περιουσιακών στοιχείων και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης, σημειώνει ακόμα η Fitch.

Η περιορισμένη ευελιξία μόχλευσης κατά τα επόμενα τρία έτη ισοσκελίζεται από τη δέσμευση της διοίκησης ως προς την πιστοληπτική αξιολόγηση, την ιστορικά συντηρητική δημοσιονομική διαχείριση, και την πολιτική προπώλησης BOT (Build-Operate-Transfer), η οποία μειώνει τον κίνδυνο εκτέλεσης. Η χρηματοοικονομική ευελιξία ενισχύεται από ισχυρή ρευστότητα και τη δυνατότητα αναβολής επενδυτικών δαπανών ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την Fitch, η Metlen στοχεύει σε EBITDA περίπου 2 δισ. ευρώ στο μεσοπρόθεσμο (1,1 δισ. ευρώ το 2024), μέσω αύξησης της ικανότητας παραγωγής στις utilities και τα μέταλλα και διπλασιασμού της συμβολής από τις δραστηριότητες Μηχανικής-Προμήθειας-Κατασκευής (EPC) και Υποδομών. Η συμβολή από έργα τύπου Build-Operate-Transfer (BOT) παραμένει σταθερή, με ταμειακές εισροές πιθανόν από το σχέδιο εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων (asset rotation). Η εταιρεία αναμένει ότι οι νέοι πυλώνες (επέκταση της παραγωγής αλουμίνας, παραγωγή γαλλίου, μεταλλικές κατασκευές για εξοπλισμό άμυνας και ανάκτηση μετάλλων) θα προσθέσουν περίπου 400 εκατ. ευρώ EBITDA μέχρι το τέλος του σχεδίου.