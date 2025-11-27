Ειδήσεις | Διεθνή

Το διαστημόπλοιο Soyuz εκτοξεύθηκε με πλήρωμα δύο Ρώσους και έναν Αμερικανό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το διαστημόπλοιο Soyuz εκτοξεύθηκε με πλήρωμα δύο Ρώσους και έναν Αμερικανό
Ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz MS-28 εκτοξεύθηκε σήμερα για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) με πλήρωμα δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν αστροναύτη της NASA, σύμφωνα με απευθείας μετάδοση της εκτόξευσης.

Ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz MS-28 εκτοξεύθηκε σήμερα για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) με πλήρωμα δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν αστροναύτη της NASA, σύμφωνα με απευθείας μετάδοση της εκτόξευσης.

Ο πύραυλος Soyuz 2.1a απογειώθηκε από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν στις 12:28 μ.μ. ώρα Μόσχας (11:28 ώρα Ελλάδας).

Το πλήρωμα περιλαμβάνει τον Ρώσο διοικητή Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ, που πραγματοποιεί τη δεύτερη πτήση του στο διάστημα, τον Ρώσο κοσμοναύτη Σεργκέι Μικάγεφ και τον αστροναύτη της NASA Κρίστοφερ Γουίλιαμς, που ταξιδεύουν για πρώτη φορά στο διάστημα.

Μετά την απογείωση το Soyuz προγραμματίζεται να πραγματοποιήσει δύο περιστροφές σε τροχιά γύρω από τη Γη προτού προσδεθεί αυτόματα με τον ISS στις 12:38 ώρα Γκρίνουιτς (14:38 ώρα Ελλάδας) αργότερα σήμερα.

Στη συνέχεια το πλήρωμα θα εισέλθει στον ISS, όπου αναμένεται να παραμείνει για τους επόμενους οκτώ μήνες. Η επιστροφή του στη Γη σχεδιάζεται να γίνει στα τέλη Ιουλίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συλλογικές Συμβάσεις: Πότε θα επεκτείνονται οι συμφωνίες για τους μισθούς - Τι αλλάζει σε μετενέργεια και διαιτησία

Επιστροφή ενοικίου: Έφτασε η ώρα της πληρωμής - «Κλειδί» το ΙΒΑΝ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Οκτωβρίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

tags:
Διάστημα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider