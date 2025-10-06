4 φθινοπωρινές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα

Ψάχνετε για μια εύκολη φθινοπωρινή απόδραση; Ακολουθούν τέσσερις ιδέες για μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα που θα σας φτιάξουν τη διάθεση.

Αν σας αρέσουν οι μονοήμερες αποδράσεις από την Αθήνα, για να αλλάξετε στα γρήγορα σκηνικό, τότε αυτοί οι προορισμοί είναι ιδανικοί για εσάς. Τέσσερις προτάσεις για κάθε γούστο και διάθεση.

Ψάχνετε για μια εύκολη φθινοπωρινή απόδραση; Ακολουθούν τέσσερις ιδέες για μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα που θα σας φτιάξουν τη διάθεση. Φυσιολατρική απόδραση στις όχθες μιας λίμνης, αρχαιολογική βόλτα ή μονοήμερη εξπρές σε ένα νησί για ουζομεζέδες δίπλα στο κύμα; Η επιλογή είναι δική σας.

Λίμνη Δόξα, Κορινθία: Για φυσιολάτρες

Θα μπορούσε να είναι μία λίμνη στις Άλπεις, αλλά βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ορεινή Κορινθία. Κοντά στο χωριό Φενεός, στα 900 μ. υψόμετρο, η τεχνητή Λίμνη Δόξα είναι μία από τις ωραιότερες λίμνες της Πελοποννήσου. Τίποτα δεν φανερώνει ότι βρίσκεστε μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα. Στο κέντρο της λίμνης απλώνεται μία στενή χερσόνησος, όπου υπάρχει το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, ενώ πιο ψηλά, σε μια πλαγιά σε απόσταση περίπου 2 χλμ., βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Φενεού του 15ου αιώνα μέσα στην πανέμορφη φύση. Εκεί, θα δοκιμάσετε το φημισμένο γλυκό τριαντάφυλλο των μοναχών και θα απολαύσετε από τον ξύλινο σκεπαστό εξώστη τη μοναδική θέα στη λίμνη. Η ευρύτερη περιοχή της Δόξας και του Φενεού προσφέρεται για μια φυσιολατρική απόδραση με στάσεις σε πετρόχτιστα ορεινά χωριά και άφθονες υπαίθριες δραστηριότητες (πεζοπορία, ποδηλασία βουνού, 4×4 κ.ά). Μπορείτε να επισκεφθείτε το κεφαλοχώρι Γκούρα με τα παλιά πετρόχτιστα σπίτια και την πανέμορφη πλατεία, καθώς και τα χωριά Φενεός, Καλύβια (Αρχαία Φενεός), Στενό και Πανόραμα.

Δελφοί: Για αρχαιολογικό περίπατο

Χωρίς τη ζέστη του καλοκαιριού και τα πλήθη τουριστών, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να επισκεφθείτε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Για τους Δελφούς θα υπολογίσετε περίπου δυόμισι ώρες με το αυτοκίνητο από την Αθήνα. Αξίζει, όμως, τον κόπο. Ο μαγευτικός αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται σε ένα μοναδικής ομορφιάς τοπίο στους πρόποδες του Παρνασσού και αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο και στην ιστορία. Έχει μια μοναδική γαλήνη και ενέργεια αυτό το μέρος. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν πως ήταν το κέντρο του κόσμου. Εδώ βρισκόταν το σημαντικότερο πανελλήνιο μαντείο της αρχαίας Ελλάδας όπου η Πυθία μετέφερε τους χρησμούς του Απόλλωνα στους επισκέπτες-προσκυνητές. Μετά την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο, κάντε τη βόλτα σας στη σύγχρονη πόλη των Δελφών, καθίστε για φαγητό σε ένα από τα ταβερνάκια και απολαύστε την υπέροχη θέα που φτάνει μέχρι την Ιτέα και το Γαλαξίδι. Ανάλογα με τον χρόνο σας, μπορείτε να βάλετε στο πρόγραμμα στάσεις στην Αράχωβα και το Γαλαξίδι, αλλά και να επισκεφθείτε το γειτονικό χωριό Χρισσό.

