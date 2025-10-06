Γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες; Ο ρόλος της μονογαμίας στη μακροζωία

Όπως μεταδίδει το BBC, αν και τα γονίδια παίζουν σημαντικό ρόλο, οι ερευνητές εντόπισαν πως η μονογαμία μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μακροζωία των αρσενικών.

Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ρίξει φως σε ένα διαχρονικό ερώτημα: γιατί οι άνδρες έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής από τις γυναίκες; Η απάντηση, όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, ίσως να κρύβεται στις ίδιες τις προτεραιότητες της εξέλιξης - και συγκεκριμένα στην αναπαραγωγή. Επιστήμονες από το Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας Max Planck στη Γερμανία δεν στράφηκαν στην ανθρώπινη ιστορία για απαντήσεις, αλλά μελέτησαν πάνω από 1.000 είδη ζώων, αναζητώντας μοτίβα που εξηγούν, γιατί σε ορισμένα είδη το ένα φύλο ζει περισσότερο από το άλλο.

Όπως μεταδίδει το BBC, αν και τα γονίδια παίζουν σημαντικό ρόλο, οι ερευνητές εντόπισαν πως η μονογαμία μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μακροζωία των αρσενικών. Αντίστοιχα, η φροντίδα των απογόνων φαίνεται να ωφελεί τα θηλυκά, ενισχύοντας τη διάρκεια ζωής τους.

Στους ανθρώπους, οι γυναίκες ζουν κατά μέσο όρο 5,4 χρόνια περισσότερο από τους άνδρες. Αλλά το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο είδος μας: στο 72% των θηλαστικών, τα θηλυκά ζουν περισσότερο, φτάνοντας σε κάποιες περιπτώσεις - όπως στους άλκες - να έχουν διπλάσιο προσδόκιμο ζωής από τα αρσενικά. Αντιθέτως, στα πτηνά το μοτίβο αντιστρέφεται: στα περισσότερα είδη, τα αρσενικά είναι εκείνα που ζουν περισσότερο.

