Foxconn: Ανακοίνωσε ρεκόρ εσόδων για το τρίτο τρίμηνο

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 2,057 τρισ. νέα ταϊβανέζικα δολάρια (περίπου 67,71 δισ. δολάρια ΗΠΑ).

Η Foxconn της Ταϊβάν, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών με σύμβαση στον κόσμο, ανακοίνωσε ρεκόρ εσόδων για το τρίτο τρίμηνο, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, αν και τα αποτελέσματα ήταν χαμηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς και συνοδεύτηκαν από προειδοποιήσεις για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Τα έσοδα του κορυφαίου κατασκευαστή servers της Nvidia και βασικού συναρμολογητή iPhone για λογαριασμό της Apple αυξήθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 2,057 τρισεκατομμύρια νέα ταϊβανέζικα δολάρια (περίπου 67,71 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), όπως ανακοίνωσε η Foxconn την Κυριακή.

Αν και το αποτέλεσμα ήταν κάτω από την εκτίμηση SmartEstimate της LSEG, που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις προβλέψεις αναλυτών με ιστορικά υψηλή ακρίβεια, η Foxconn δήλωσε ότι τα έσοδα ήταν καλύτερα του αναμενόμενου.

Σε όρους δολαρίου ΗΠΑ, η Foxconn ανέφερε ότι τα έσοδα του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 16,1% σε ετήσια βάση. Να σημειωθεί ότι το νέο ταϊβανέζικο δολάριο έχει ενισχυθεί περίπου 8% φέτος έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Η ισχυρή ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη οδήγησε σε δυναμική αύξηση των εσόδων από το τμήμα υποδομών cloud και δικτύων. Από την άλλη, η κατηγορία των έξυπνων καταναλωτικών ηλεκτρονικών, στην οποία περιλαμβάνονται και τα iPhone, κατέγραψε ελαφρά μείωση στα έσοδα, λόγω επιπτώσεων από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, σύμφωνα με την εταιρεία.

Τα έσοδα του Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 837,1 δισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν, σημειώνοντας αύξηση 14,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος – ένα νέο ρεκόρ για τον συγκεκριμένο μήνα.

Η Foxconn δήλωσε ότι αναμένει η επιχειρηματική της δραστηριότητα να συνεχίσει την τριμηνιαία αύξηση σε διαδοχική βάση, καθώς οι αποστολές servers τεχνητής νοημοσύνης προβλέπεται να ενταθούν περαιτέρω το τέταρτο τρίμηνο, ενώ παράλληλα πλησιάζει η παραδοσιακή περίοδος αιχμής ενόψει των εορτών στο τέλος του έτους στις μεγάλες δυτικές αγορές.

Ωστόσο, η εταιρεία προειδοποίησε πως "η παγκόσμια πολιτική και οικονομική κατάσταση, καθώς και οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, απαιτούν συνεχή παρακολούθηση", χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Foxconn, που είναι επίσημα γνωστή ως Hon Hai Precision Industry, δεν παρέχει αριθμητικές προβλέψεις για τα αποτελέσματά της. Η εταιρεία θα ανακοινώσει τα κέρδη του τρίτου τριμήνου στις 12 Νοεμβρίου.

Η μετοχή της Foxconn έχει καταγράψει άνοδο 23% φέτος, υπεραποδίδοντας σε σχέση με την ευρύτερη αγορά της Ταϊβάν, η οποία έχει αυξηθεί κατά 16%. Την Παρασκευή, πριν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τα έσοδα, η μετοχή έκλεισε με άνοδο 0,44%, έναντι 1,45% του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη.