Κακοκαιρία Adel: Χαλάζι και στην Αθήνα - «Ποτάμια» οι δρόμοι

Ήδη από πολύ νωρίς γέφυρες έχουν πλημμυρίσει και η διέλευση των δρόμων είναι δύσκολη.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι από τα ξημερώματα της Παρασκευής η κακοκαιρία Adel και στην Αττική με τους περισσότερους μεγάλους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Ήδη από πολύ νωρίς γέφυρες έχουν πλημμυρίσει και η διέλευση των δρόμων είναι δύσκολη.

Την ίδια στιγμή σε αρκετές περιοχές της Αττικής υπήρξε και χαλαζόπτωση ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

