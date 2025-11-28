Τραμπ: «Παγώνει» μόνιμα τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου μετά το θάνατο της γυναίκας εθνοφρουρού

Το ένα από τα δυο μέλη της εθνοφρουράς που τραυματίστηκαν από σφαίρες προχθές Τετάρτη, όταν διαπράχθηκε η επίθεση που αποδίδεται σε αφγανό ύποπτο δυο δρόμους από τον Λευκό Οίκο, υπέκυψε στα τραύματά της, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να αναστείλει τη μετανάστευση από αυτό που αποκάλεσε «χώρες του Τρίτου Κόσμου», μία ημέρα μετά το περιστατικό στην Ουάσινγκτον όπου Αφγανός υπήκοος φέρεται να πυροβόλησε δύο μέλη της Εθνοφρουράς, με την Σάρα Μπέκστρομ να χάνει τελικά τη ζωή της.

«Θα παγώσω μόνιμα τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου, ώστε το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών να μπορέσει να ανακάμψει πλήρως», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Σάρα Μπέκστρομ, από τη Δυτική Βιρτζίνια, η μια από τους εθνοφρουρούς για τους οποίους μιλάμε, που έχαιρε μεγάλου σεβασμού, ήταν νέα και μεγαλειώδης, άρχισε την υπηρεσία της τον Ιούνιο του 2023 και ήταν εξαίρετη απ’ όλες τις απόψεις, μόλις μας άφησε. Δεν είναι πλέον μαζί μας», ανακοίνωσε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος σε τηλεοπτικό διάγγελμά του από τη Φλόριντα.

Ο άλλος στρατιωτικός που χτυπήθηκε από πυρά «δίνει αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή», πρόσθεσε. «Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή κι ελπίζουμε πως θα λάβουμε τα καλύτερα νέα» για την πορεία του, πρόσθεσε.

Απείλησε επίσης να ανατρέψει «εκατομμύρια» εγκρίσεις εισόδου που είχαν δοθεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν και να «απομακρύνει οποιονδήποτε δεν αποτελεί καθαρό όφελος για τις Ηνωμένες Πολιτείες». Πρόσθεσε ότι σκοπεύει να τερματίσει όλα τα ομοσπονδιακά επιδόματα και τις επιδοτήσεις προς μη πολίτες και να απελάσει οποιονδήποτε θεωρείται απειλή για την ασφάλεια ή «μη συμβατό με τον δυτικό πολιτισμό».

Νωρίτερα χθες με ανακοίνωση της USCIS, ομοσπονδιακής υπηρεσίας αρμόδιας για ζητήματα μετανάστευσης και ιθαγένειας, έγινε γνωστό ότι οι αρχές των ΗΠΑ θα αξιολογήσουν εκ νέου το σύνολο των «πράσινων καρτών» --των αδειών μόνιμης παραμονής-- τις οποίες έχουν χορηγήσει σε υπηκόους κρατών που κρίνουν πως εγείρουν κίνδυνο ασφαλείας.

«Κατ’ εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, διέταξα πλήρη, διεξοδική επανεξέταση κάθε πράσινης κάρτας κάθε αλλοδαπού από κάθε χώρα ανησυχίας», ανέφερε μέσω X ο Τζόσεφ Έντλοου, ο διευθυντής της USCIS.



Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο για ποιες χώρες πρόκειται συγκεκριμένα, η USCIS του προώθησε προεδρική διακήρυξη του Ιουνίου με την οποία απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ ή επιβλήθηκαν περιορισμοί στις βίζες υπηκόων 19 χωρών.



Αυτές είναι το Αφγανιστάν, η Μιανμάρ, το Τσαντ, το Κονγκό-Μπραζαβίλ, η Ισημερινή Γουινέα, η Ερυθραία, η Αϊτή, το Ιράν, η Λιβύη, η Σομαλία, το Σουδάν, η Υεμένη, το Μπουρούντι, η Κούβα, το Λάος, η Σιέρα Λεόνε, το Τόγκο, το Τουρκμενιστάν και η Βενεζουέλα.



Ο 29χρονος ύποπτος για την επίθεση εναντίον των δυο εθνοφρουρών μερικά βήματα από τον Λευκό Οίκο επίσης τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες προχθές. Πρόκειται για αφγανό υπήκοο, που είχε συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA προτού μεταφερθεί στις ΗΠΑ το 2021 μαζί με την οικογένειά του.



Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε την «τρομοκρατική» ενέργεια υποσχόμενος να σκληρύνει περαιτέρω την αντιμεταναστευτική πολιτική του μετά την επίθεση αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ