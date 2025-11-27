Επιχειρήσεις | Διεθνή

Κάλεσμα από Nexperia στις κινεζικές θυγατρικές της να επιλύσουν τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ανοιχτή επιστολή προς τη διοίκηση των θυγατρικών της στην Κίνα, προτρέποντάς τους να λάβουν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξέδωσε η ολλανδική κατασκευάστρια ημιαγωγών Nexperia.

«Η Nexperia έχει καταβάλει επανειλημμένες και πολλαπλές προσπάθειες, τόσο επίσημες όσο και ανεπίσημες, για να επαναφέρει τον διάλογο με τις εταιρείες της στην Κίνα μέσω άμεσων επαφών, μέσω τηλεφωνημάτων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και προτεινόμενων συναντήσεων», αναφέρεται στην επιστολή όπως σημειώνει το Reuters.

«Δυστυχώς, η Nexperia δεν έλαβε καμία ουσιαστική απάντηση», τονίζεται στην επιστολή, προσθέτοντας ότι η κατάσταση την ανάγκασε να «επικοινωνήσει δημοσίως για να υπογραμμίσει τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος».

