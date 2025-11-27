Πολιτική | Διεθνή

Προσωπάρχης Ζελένσκι: Δεν θα υπογράψουμε ειρηνευτική συμφωνία για παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία

Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Τι δήλωσε ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γερμάκ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ειρήνη, δήλωσε ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, ο Αντρίι Γερμάκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό περιοδικό Atlantic η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα.

«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να περιμένει πως θα παραχωρήσουμε εδάφη. Δεν θα υπογράψει (συμφωνία για) παραχώρηση εδαφών», δήλωσε ο Γερμάκ, συμπληρώνοντας πως «κανένας άνθρωπος με σώας τας φρένας» δεν θα έκανε κάτι τέτοιο.

