PPF: Ποια είναι τα «Κέντρα Δεξιοτήτων - Απασχόλησης Νήσων» για το ανθρώπινο δυναμικό σε Αιγαίο/Κρήτη

Αφορά σε ένα συμπληρωματικό πλέγμα ενεργειών για τη δημιουργία δικτύου ειδικών κέντρων για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού πληττόμενων νησιών, στο Βόρειο - Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και τη προσαρμογή σε νέα επαγγέλματα που συνδέονται με τις νέες παραγωγικές δραστηριότητες. Στα 20 εκατ. ο προϋπολογισμός.

Μέσω της μονάδας PPF του Υπερταμείου προωθείται η δράση για τα «Κέντρα Δεξιοτήτων Νήσων», η οποία αφορά σε ένα συμπληρωματικό πλέγμα ενεργειών για τη δημιουργία δικτύου ειδικών κέντρων για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού πληττόμενων νησιών, στο Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο αλλά και την Κρήτη, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και τη προσαρμογή σε νέα επαγγέλματα που συνδέονται με τις νέες παραγωγικές δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι η δράση θα λάβει υπόψη παραμέτρους που αφορούν τη πράσινη και ενεργειακή μετάβαση των νησιών και τις προκλήσεις και κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που δημιουργούνται, σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό που πλήττεται άμεσα, έμμεσα ή επαγόμενα (απώλεια θέσεων εργασίας, μείωση οικονομικής δραστηριότητας σε πληττόμενους κλάδους της οικονομίας, κ.α.).

Αναθέτουσα Αρχή είναι η «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΕΛΕ.Δ.Α.Μ.) με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε.» και Διενεργούσα τους διαγωνισμούς Αρχή για λογαριασμό της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. A.E. - Υπερταμείο) – Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών (η πράξη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 16.573.806,52 ευρώ, ήτοι στα 20 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε μέγιστο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) μηνών. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών τέθηκε για τις 05/01/2026.

Το αντικείμενο της δράσης - σύμβασης

Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία δικτύου ειδικών κέντρων, για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού πληττόμενων νησιών, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και τη προσαρμογή σε νέα επαγγέλματα που συνδέονται με τις νέες παραγωγικές δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι η δράση θα λάβει υπόψη παραμέτρους που αφορούν τη πράσινη και ενεργειακή μετάβαση των νησιών και τις προκλήσεις και κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που δημιουργούνται, σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό που πλήττεται άμεσα, έμμεσα ή επαγόμενα.

Η δράση, θα λαμβάνει υπόψη εκροές και παραδοτέα του κεντρικού έργου «Κέντρα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης στις Περιοχές ΔΑΜ» που ήδη υλοποιείται, ώστε να επιτύχει στο μέγιστο βαθμό οικονομίες κλίμακας και να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ωφέλεια για το Πρόγραμμα.

Θα περιλαμβάνει τη λειτουργία έξι (6) φυσικών δομών (Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη, 2 σε κάθε Περιφέρεια). Επίσης θα περιλαμβάνει αμιγώς συμπληρωματικές μελέτες / εκθέσεις, με το βασικό ΚΔ σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και αγοράς εργασίας στα νησιά (π.χ. Εξαμηνιαίες Εκθέσεις για τις Δεξιότητες στη Ναυτιλία, τον Τουρισμό και την Πράσινη Οικονομία #Blue Economy_Skills Portfolios, ετήσιες εκθέσεις επιπτώσεων των Περιβαλλοντικών Αλλαγών στις Επαγγελματικές Προοπτικές των Νησιωτών, ετήσια Μελέτη για την Κινητικότητα των Νέων και τις Ευκαιρίες Απασχόλησης στα Νησιά, ετήσια Μελέτη Κοινωνικών και Οικονομικών Επιπτώσεων από την Εποχική Απασχόληση στα Νησιά, ετήσια έρευνα που εξετάζει τον ρόλο της αλιείας και των άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων σε όρους απασχόλησης και χαρτοφυλακίων δεξιοτήτων κ.α.

Η επέκταση της δράσης των Κέντρων Δεξιοτήτων θα αξιοποιήσει τους υφιστάμενους τεχνολογικούς πόρους (πλατφόρμες, συστήματα και ηλεκτρονικές υποδομές) από το κεντρικό έργο των ΚΔ και θα εστιάσει μόνο στην σχεδίαση και ανάπτυξη νέου και προσαρμοσμένου ηλεκτρονικού περιεχομένου (π.χ. εκπόνηση νέων και συμπληρωματικών εκπαιδευτικών πακέτων - σεμιναρίων, εργαλείων, κ.α.) ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες του πληττόμενου πληθυσμού των Νησιών. Επιπλέον και συμπληρωματικά με τα ΚΔ που ήδη λειτουργούν, θα προστεθούν περισσότερες ευέλικτες δράσεις παροχής υπηρεσιών μάθησης ανοικτού τύπου (open), όσο και δυναμικά προσαρμοζόμενες στις αναδυόμενες - μεταβαλλόμενες ανάγκες μεταξύ της αγοράς εργασίας και των εξίσου μεταβαλλόμενων «καμβάδων» γνώσεων - δεξιοτήτων - ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. bootcamps, podcasts, κ.α.).

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται καθώς και τις παραινέσεις της Ε.Ε. για δράσεις ενεργητικής πολιτικής, ανοικτού τύπου (open), όσο και δυναμικά προσαρμοζόμενες στις αναδυόμενες - μεταβαλλόμενες ανάγκες μεταξύ της αγοράς εργασίας και των εξίσου μεταβαλλόμενων «καμβάδων» γνώσεων - δεξιοτήτων - ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η προτεινόμενη δράση, μαζί με τα Κέντρα Δεξιοτήτων σε ΠΔΜ και το νομό Αρκαδίας, έρχεται να καλύψει την ανάγκη, μέσω ενός ολιστικού υποστηρικτικού οικοσυστήματος που τονώνει και ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό με δράσεις που προκύπτουν βάσει διαπιστωμένων κενών και αναγκών, στο πεδίο εφαρμογής των παρεμβάσεων (χρόνος, τόπος, ομάδα στόχου), προσφέροντας εξατομικευμένα όσο και ευέλικτα κατάλληλες υπηρεσίες για κάθε ωφελούμενο/η.

Η δράση θα παρέχει εξατομικευμένες αυτοτελείς υπηρεσίες ή/και πεπλεγμένες διαδρομές επιμόρφωσης (μικρο – μάθησης), επαγγελματικής συμβουλευτικής, πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων (μικρο-πιστοποίησης) κάθε δυνάμει συμμετέχοντα, βάσει των διαπιστωμένων του ελλείψεων, με ευέλικτους και σύγχρονους μεθόδους υλοποίησης.

Η προτεινόμενη σύμβαση «Κέντρα Δεξιοτήτων Νήσων» περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού των πληττόμενων από την απώλεια θέσεων εργασίας και τον περιορισμό του κοινωνικοοικονομικού αποτυπώματος των θερμικών μονάδων Η/Ε. Οι ομάδες στόχου των δράσεων της Πράξης είναι: άνεργοι τόσο υψηλής εξειδίκευσης, όσο και με χαμηλά τυπικά προσόντα, εργαζόμενοι γενικά όσο και ειδικά σε επαπειλούμενες θέσεις εργασίας, υφιστάμενοι και δυνητικοί αυτοαπασχολούμενοι και δυνητικοί επιχειρηματίες, που κατοικούν, δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις περιοχές ΔΑΜ νήσων (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη).