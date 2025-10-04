ΜΕΤΚΑ: Το μίγμα έργων με ιδιωτικά/ΣΔΙΤ και η επιλογή συμβολαίων - Νέες συμφωνίες στη Β. Ελλάδα

Τι ανέφερε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, κ. Ντίνος Μπενρουμπή, στο πλαίσιο του Athens Riviera Summit 2025. Οι συμφωνίες με IKOS και Dimand. Γιατί εστιάζει σε ιδιωτικά projects, κτηριακά. Το top 3 των εργολαβιών σε Θεσσαλονίκη, Ελληνικό, Κρήτη. Πώς «άνοιξαν τον δρόμο» για το project Voria. Οι νέες διεκδικήσεις.

Τα έργα στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα, δημόσια, ΣΔΙΤ και ιδιωτικά, έχει βάλει στο στόχαστρό του η ΜΕΤΚΑ, βραχίονας υποδομών – κατασκευών του ομίλου METLEN, όπως από καιρό έχει αναδείξει το insider.gr, με σημαντική παρουσία σε projects αλλά και νέες συμφωνίες ή διεκδικήσεις. Βέβαια, δεν είναι η μόνο περιοχή στην οποία ο όμιλος έχει ευρεία παρουσία, καθώς προωθεί πλήθος υποδομών ανά την χώρα, στην Αττική κ.λπ., με τα ιδιωτικά και κτηριακά να αποτελούν αιχμή για το γκρουπ. Το οποίο, ωστόσο, εστιάζει (και) στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι νέες συμφωνίες

Μάλιστα, όπως προ ημερών ανέφερε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ντίνος Μπενρουμπή, στο πλαίσιο συζήτησης του Athens Riviera Summit 2025, η ΜΕΤΚΑ ετοιμάζεται από τη μία πλευρά να βάλει στο χαρτοφυλάκιό της έργα όπως τα τρία νέα ξενοδοχεία της Sani/Ikos στη Χαλκιδική (Pallini Beach, Theophano Imperial Palace και Athos Palace που θα ανοίξουν την πόρτα τους τον Απρίλιο του 2029, με δυναμικότητα 750 δωμάτια, σουίτες και βίλες), μια επένδυση 400 εκατ. ευρώ αλλά το πρώην εργοστάσιο του FIX στην Θεσσαλονίκη, μια επένδυση της Dimand που έχει εκτιμηθεί σε περίπου 180 εκατ. ευρώ (ανάπλαση του χώρου όπου στη νέα του μορφή θα είναι μεικτής χρήσης με κατοικίες, ξενοδοχεία, γραφεία, χώρους πολιτισμού, άθλησης, εστιατόρια καθώς και εμπορικά καταστήματα σε 33.000 τ.μ., ενώ χώρο 17.000 τ.μ. έχει αποκτήσει και το υπουργείο Πολιτισμού). Από την άλλη, ετοιμάζεται να διεκδικήσει νέα συμβόλαια, όπως π.χ. το οδικό ΣΔΙΤ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, ύψους 445 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο ΣΔΙΤ Δράμα – Αμφίπολη κ.α..

Το μίγμα χαρτοφυλακίου και τα ιδιωτικά έργα

Όπως ανέφερε ευρύτερα ο κ. Μπενρουμπή, «θεωρώ - και το πετυχαίνουμε - ότι στο μείγμα μιας τεχνικής εταιρείας του μεγέθους μας, που είμαστε μία από τις τέσσερις μεγάλες τεχνικές εταιρείες της χώρας, τουλάχιστον το 1/3, να μην πω και παραπάνω, πρέπει να είναι καθαρό ιδιωτικό έργο στο μείγμα. Εμείς το έχουμε πετύχει αυτό και το άλλο 1/3 είναι έργα συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού τομέα, τα οποία δεν ξέρω αν πρέπει να τα χαρακτηρίσω ιδιωτικά ή δημόσια ή κάτι ενδιάμεσο», δίνοντας το στίγμα του για το μίγμα του χαρτοφυλακίου.

Όπως υπενθύμισε, το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο που έχει αναλάβει η ΜΕΤΚΑ είναι λιμενικό και είναι η επέκταση του έκτου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης (σχεδόν 150 εκατ.). «Αλλά τα υπόλοιπα - αυτό είναι εξαίρεση - όλα είναι κτηριακά», σημείωσε, για να προσθέσεις: «ο ένα είναι το ξενοδοχείο του Ομίλου Ikos στον Κίσσαμο της Κρήτης, ένα ξενοδοχείο 50.000 τετραγωνικών μέτρων, πεντάστερο, με πολύ ψηλές απαιτήσεις και σε δύσκολο μέρος στον Κίσσαμο της Κρήτης, το οποίο βρίσκεται προς το τέλος του, ένα έργο άνω των 100.000.000 ευρώ. Το δεύτερο είναι έργα στο Ελληνικό, το οποίο το κυριότερο από αυτά είναι το Riviera Galleria, ένα έργο το οποίο και αυτό είναι αρκετά άνω των 100.000.000 ευρώ και με μια δύσκολη αρχιτεκτονική. Και επίσης τώρα ξεκινήσαμε και εκτελούμε πρόδρομες εργασίες στο Καζίνο Voria, στο Μαρούσι. Έβλεπα τα ανεκτέλεστα αυτή τη στιγμή, και βλέπω με χαρά ότι η ΜΕΤΚΑ είναι πολύ κοντά στο ψηλότερο ανεκτέλεστο σε κτηριακά έργα, τα οποία είναι κατά βάση ιδιωτικά».

Σύμφωνα, επίσης, με τον κ. Μπενρουμπή, είναι σημαντικό ότι η ΜΕΤΚΑ επιλέγεται ως ανάδοχος όχι μόνο βάσει τιμής αλλά και… επιλογής, επειδή παραδίδει έργα στην ώρα της και με αξιοπιστία, όσον αφορά στα ιδιωτικά. Επίσης, είναι σημαντικό ότι ο αντισυμβαλλόμενος είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας άρα είναι ευκολότερη η λήψη αποφάσεων. Ο ίδιος στάθηκε και σε ένα άλλο θέμα. «Και το τρίτο βέβαια είναι η άμεση πληρωμή. Δηλαδή όταν διαλέγεις να έχεις αντισυμβαλλόμενο τη LAMDA ή τον όμιλο Ikos που είναι το Σιγκαπουριανό fund και ο Ανδρέας ο Ανδρεάδης, αλλά κυρίως το Σιγκαπουριανό fund, ή τον όμιλο Λασκαρίδη, είναι βέβαιο ότι τη μέρα που είναι να πληρωθείς, θα πληρωθείς. Άρα, γι' αυτό, πιστεύω πάρα πολύ στα Ελληνικά έργα και γι' αυτό το κτηριακό κομμάτι της ΜΕΤΚΑ έχει γίνει πανίσχυρο», ανέφερε.

Τα projects στη Βόρεια Ελλάδα

Όπως αναφέραμε, ο όμιλος εστιάζει και στη Θεσσαλονίκη. «Ποια είναι τα έργα μας; Είναι το fly over, το γνωστό, για πολλούς λόγους - κακούς στην αρχή - καλούς τώρα πια, το οποίο θα αλλάξει τη μορφή της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα δεύτερο ΣΔΙΤ, τυχαίνει να έχουμε δύο ΣΔΙΤ στη Θεσσαλονίκη, που είναι τα 17 σχολεία. Ένα έργο που παλεύουμε και πιστεύω ότι θα έχει πολύ αίσια εξέλιξη, γιατί πρόκειται για την παιδεία και τα παιδιά εννιά Δήμων της Θεσσαλονίκης. Επίσης είναι και το λιμάνι, η επέκταση, που όταν γίνει η επέκταση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, που δουλεύουμε ουσιαστικά ως ανάδοχοι για τον παραχωρησιούχο, θα αλλάξει πάρα πολύ τα οικονομικά στοιχεία της Θεσσαλονίκης. Όταν γίνουν και διάφορες συνδέσεις, θα αλλάξει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη», σημείωσε ο ίδιος. Για να προσθέσεις: «έχει και άλλα έργα η Θεσσαλονίκη, τα οποία κοιτάζουμε με χαρά, και ιδιωτικά και ΣΔΙΤ. Έχει ήδη προκηρυχτεί το ΣΔΙΤ Θεσσαλονίκη-Έδεσσα, στο οποίο προφανώς και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο, πάντα σε ανταγωνιστικούς όρους. Και υπάρχουν και ιδιωτικά έργα, όπως είναι το Μουσείο Ολοκαυτώματος, έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι' αυτό το έργο. Και επίσης έχουμε και μία συνεργασία με την DIMAND, με την οποία έχουμε ευρύτερη συνεργασία σε πάρα πολλά, για να δουλέψουμε τα νέα κτίρια στην ανάπλαση του παλιού εργοστασίου FIX. Οπότε, έχουμε πολύ ισχυρή παρουσία στη Θεσσαλονίκη και θα κοιτάξουμε να την ενισχύσουμε. Προφανώς, αν το δούμε και λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, συζητάμε με τον όμιλο IKOS - Ανδρεάδης, μετά την καλή εμπειρία που είχαν από το ξενοδοχείο στην Κρήτη, να μας δώσει και τα δύο παλιά ξενοδοχεία του Pallini, για όποιον τα θυμάται, μετά Goldman Sachs και μετά Ikos. Μεγάλο έργο και πολύ ενδιαφέρον. Άρα, είμαστε εκεί για να μείνουμε».

Η επιλογή των συμβολαίων

Σχετικά με τη στρατηγική του γκρουπ και την επιλογή των έργων, ανέφερε ότι «κοιτάμε πολύ αυστηρά, κάνουμε επιλογή έργων. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει πρώτα το περιθώριο, πρώτα το τι θα αφήσει αυτό το έργο στο τέλος, παρά το να γράψουμε ανεκτέλεστο. Εμάς το ανεκτέλεστο, επειδή είμαστε τη θυγατρική της METLEN, αφήνει σχετικά παγερά αδιάφορο τους μετόχους της METLEN. Εμείς δεν είμαστε εισηγμένοι σε κάποιο χρηματιστήριο, άρα δεν κρινόμαστε από το ανεκτέλεστό μας. Κρινόμαστε από το τι νούμερο φέρνουμε στο bottom line της METLEN. Και θέλω να πω ότι χαίρομαι, γιατί με 100 εκατομμύρια bottom line το 2025 θα είμαστε ένα σημαντικό κομμάτι του bottom line της METLEN. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, εμείς ένα έργο που δεν έχει καλό margin, ένα έργο που δεν βλέπουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα, δεν το κυνηγάμε. Εμείς κυνηγάμε έργα που έχουν καλό margin και βλέπουμε ότι θα τελειώσουν στην ώρα τους. Αν δούμε αυτό, προτιμούμε να μην το πάρουμε και να μην μπει στο ανεκτέλεστο. Ένα άλλο που πει είναι ότι το ανεκτέλεστο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νούμερο να το κοιτάζεις και να το δημοσιεύεις. Προτιμώ το εκτελεσμένο. Εγώ προτιμώ να δημοσιεύω εκτελεσμένο παρά ανεκτέλεστο. Και το τρίτο, που είναι πολύ βασικό και το δείχνουμε μαζί με τους συνεταίρους μας στο flyover, είναι ότι εμένα με ενδιαφέρει να τελειώσω το έργο στην ώρα του και γρήγορα. Δεν με ενδιαφέρει να πάρω τα λεφτά από claims».

Τα 3 αγαπημένα έργα

Όσον αφορά στο αγαπημένο του έργο, ο κ. Μπενρουμπή σημείωσε ότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω τρία έργα. Και δεν είναι με τη σειρά που θα τα πω. Δεν μπορεί παρά αγαπημένο σου έργο να είναι αυτό με το οποίο ασχολείσαι πιο πολύ και ασχολείσαι θετικά. Άρα δεν μπορεί παρά το πιο αγαπημένο μου έργο να είναι το fly over. Το fly over είναι ένα έργο το οποίο όταν το ξεκίνησα μαζί με τον Κώστα Μιτζάλη της ΑΒΑΞ και με πολύ ενεργή δική μου ανάμειξη, είχε μόνο δυσκολίες. Είχε τη καταστροφή. Σήμερα είναι το πιο αγαπημένο έργο της Θεσσαλονίκης. Με τη βοήθεια και του Υπουργείου έχουμε φτάσει αυτό το έργο να το πηγαίνουμε σφαίρα με στόχο, πάλι με τη βοήθεια του Υπουργείου, να το τελειώσουμε τον Μάιο του 2027. Το δεύτερο έργο το οποίο αγαπώ ιδιαίτερα είναι το ξενοδοχείο στον Κίσσαμο. Είναι ένα έργο τέχνης, είναι από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, είναι ίσως το πιο πολυτελές με βάση τις προδιαγραφές του. Τελειώνει, άρα αυτό με κάνει να χαίρομαι πάρα πολύ, το ότι είναι ένα έργο που λέμε «τελειώνει, πάμε, φεύγουμε». Το βασικότερο είναι ότι μας έχει δώσει τρομερά references. Δηλαδή πρέπει να πω ότι το ότι είμαστε στις πρόδρομες εργασίες του καζίνο Voria και με πολύ καλές πιθανότητες, πιστεύω, αν δεν κάνουμε κάποιο τρομακτικό λάθος, να συνεχίσουμε και να το εκτελέσουμε όλο το έργο, ξεκίνησε από εκεί. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες πήγαν το είδαν, ξαναπήγαν το ξαναείδαν, μιλήσανε με τον Όμιλο IKOS, μιλήσαν με τον Ανδρεάδη και ήρθαν σε μας και μας είπαν, θέλουμε να μας φτιάξετε αυτό το έργο. Άρα δεν μπορώ να μην το αγαπώ. Χώρια που μας φέρνει και την Goldman Sachs. Αυτό το έργο μας έφερε δύο-τρία έργα τεράστια. Και ένα έργο το οποίο είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε και θα πάει πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι όταν τελειώσει, μας κοιτάει όλη η Ελλάδα, είναι η Σιδηροδρομική Σύνδεση από τον Δομοκό έως την Κραννώνα, που είναι κατεστραμμένη. Εκεί ελπίζουμε να φτιάξουμε ένα εκπληκτικό έργο».

Τα μεγέθη

Μιλώντας για μεγέθη της ΜΕΤΚΑ, σημείωσε ότι «φτάσαμε το 2025 - και δεν αποκαλύπτω κάποιο μεγάλο μυστικό – το δείχνουν τα νούμερά μας στο εξάμηνο, φτάνουμε σε ένα earnings before taxes, δηλαδή κέρδη προ φόρων στην ελληνική, των 100 εκατομμυρίων ευρώ το τέλος του 2025, ξεκινώντας από το μηδέν στη μέση του 23. Έχουμε φτάσει να έχουμε 850 μηχανικούς, ξεκινώντας από το τίποτα πάλι στη μέση του 23. Το είπαμε, το κάναμε. Τρεις μήνες μένουν για να τελειώσει, άρα μπορούμε να έχουμε αρκετή σιγουριά ότι το είπαμε και το κάναμε. Και προφανώς θα κοιτάξουμε παρόμοια σχετικά να είναι και η πορεία μας από εδώ και μετά. Έχουμε φτάσει να έχουμε ένα ανεκτέλεστο της τάξης των 2 δις ευρώ».

Υπενθυμίζεται ότι η ΜΕΤΚΑ στο πρώτο 6μηνο 2025 είχε κύκλο εργασιών περίπου 212 εκατ. ευρώ, έναντι 82 εκατ. ευρώ στο πρώτο 6μηνο 2024, ήτοι αυξημένα κατά 159% (επί συνολικού τζίρου Metlen ύψους 3,6 δισ.). Η λειτουργική κερδοφορία έφτασε στα 31 εκατ. ευρώ, έναντι EBITDA 12 εκατ. ευρώ στο α’ 6μηνο 2024, δηλαδή άνοδος 155% (συνολικά EBITDA μητρικής Metlen στα 445 εκατ. ευρώ), με το περιθώριο EBITDA να «γράφει» 14,7% στο πρώτο εξάμηνο 2025, μειωμένο κατά περίπου 18bps σε σχέση με το 2024 (14,9%).