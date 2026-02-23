Κόκκινα ταμπλό στη Wall Street από τη σύγχυση με τους δασμούς Τραμπ

Ο Dow Jones υποχωρεί 1,39% στις 48.936 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,87% στις 6.848 μονάδες και ο Νasdaq αποδυναμώνεται 0,94% στις 22.660 μονάδες.

Τελευταία ενημέρωση 17:52

Απώλειες καταγράφονται τη Δευτέρα στη Wall Street, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ θα αυξήσει τους δασμούς του παγκοσμίως στο 15% μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να καταργήσει την πλειοψηφία τους. «Το ανώτατο δικαστήριο θα βρει ένα μέσο για να πάρει τη λάθος απόφαση, μια απόφαση που θα κάνει την Κίνα και άλλες χώρες χαρούμενες και πλούσιες» υπογράμμισε σε νέα επίθεσή του σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, την είσπραξη δασμών που επιβλήθηκαν βάσει του Νόμου Επειγουσών Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA) από αύριο Τρίτη στις 12:01 τοπική ώρα (07:01 ⁠ώρα Ελλάδας), σταματά η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) που θα απενεργοποιήσει όλους τους δασμολογικούς κωδικούς που σχετίζονται με τα προηγούμενα διατάγματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον IEEPA, σε μήνυμα προς τους φορτωτές στην υπηρεσία Cargo Systems ⁠Messaging Service (CSMS).

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones υποχωρεί 1,39% στις 48.936 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,87% στις 6.848 μονάδες και ο Νasdaq αποδυναμώνεται 0,94% στις 22.660 μονάδες. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ αμέσως, αν και δεν είναι σαφές εάν έχουν υπογραφεί επίσημα διατάγματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, ενώ παράλληλα προειδοποίησε επίσης ότι θα επιβληθούν πρόσθετα «χτυπήματα» τους επόμενους μήνες.

«Παρά την απόφαση του Δικαστηρίου μπορώ να συνεχίσω να κάνω χρήση των εξουσιών για να κάνω τελείως "τρομερά" πράγματα σε ξένες χώρες, κυρίως σ' εκείνες που μας εκμεταλλεύονται εδώ και πολλές δεκαετίες. «Το ανίκανο ανώτατο δικαστήριό μας έκανε εξαιρετική δουλειά για τους λάθος ανθρώπους, και γι' αυτό πρέπει να ντρέπεται» έσπευσε να συμπληρώσει.

Αξιωματούχοι στην Ευρώπη εξέφρασαν ανησυχία για την κίνηση, προειδοποιώντας ότι η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα παγώσει. Ωστόσο, η αστάθεια γύρω από την παγκόσμια δασμολογική πολιτική του Τραμπ - που επικαλέστηκε βάσει του Άρθρου 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, ενός νόμου που επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει τους δασμούς για 150 ημέρες πριν απαιτήσει την έγκριση του Κογκρέσου - ενδέχεται να μην τελειώσει σύντομα.

«Το μεγάλο ερώτημα για την οικονομία είναι τι θα συμβεί μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. Αν η δασμολογική πολιτική παραμείνει σε αυτή την πορεία, θα επιστρέψουμε στο Ανώτατο Δικαστήριο αργότερα φέτος», υπογράμμισε ο Μάικλ Λάντσμπεργκ, επικεφαλής επενδύσεων στην Landsberg Bennett Private Wealth Management. «Οι δασμοί θα αποτελέσουν θέμα που αποσπά την προσοχή από τις αγορές για το υπόλοιπο του έτους, αν και με μικρότερη αστάθεια από το αρχικό σοκ τον περασμένο Απρίλιο» πρόσθεσε.