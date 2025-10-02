OpenAI: Ξεπέρασε την SpaceX και έγινε η πολυτιμότερη startup με αποτίμηση 500 δισ. δολάρια

OpenAI: Ολοκλήρωσε πώληση μετοχών με αποτίμηση 500 δισ. δολαρίων

Η OpenAI ολοκλήρωσε μία συμφωνία που επιτρέπει σε νυν και πρώην εργαζόμενους να πουλήσουν μετοχές συνολικής αξίας 6,6 δισ. δολαρίων, που αποτιμά την εταιρεία στα 500 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως σημειώνεται, αυτή η δευτερογενής πώληση, αποτιμά την μητρική εταιρεία του ChatGPT πάνω από την SpaceX του Έλον Μασκ και την καθιστά την πολυτιμότερη startup στον κόσμο. Προηγουμένως, η OpenAI είχε αποτιμηθεί στα 300 δισ. δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης ύψους 40 δισ. δολαρίων με επικεφαλής την SoftBank

Ως μέρος της συμφωνίας, οι εργαζόμενοι της OpenAΙ πούλησαν τις μετοχές τους σε ένα σύνολο επενδυτών που περιλάμβανε τις Thrive Capital, Softbank, Dragoneer Investment Group, MGX και T. Rowe Price, ανέφεραν οι πηγές.

Μεγάλες startup στις ΗΠΑ συχνά διαπραγματεύονται πωλήσεις μετοχών για τους εργαζομένους τους, ως μέσο ανταμοιβής του προσωπικού, αλλά και προσέλκυσης εξωτερικών επενδυτών.

Η OpenAI αντιμετωπίζει εντεινόμενο ανταγωνισμό από την Meta, η οποία έχει προσλάβει ερευνητές από την OpenAI και άλλα κορυφαία εργαστήρια για τη νέα της ομάδα «υπερνοημοσύνης», προσφέροντας πακέτα αμοιβών που αγγίζουν έως και εννέα ψηφία.

Η δευτερογενής πώληση θα μπορούσε να βοηθήσει την OpenAI να παρακινήσει το προσωπικό να παραμείνει στην εταιρεία και να απορρίψει αυτές τις γενναιόδωρες προσφορές αποζημίωσης.