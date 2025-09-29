Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Orilina Properties: Ρεκόρ καθαρών κερδών το α' εξάμηνο - Στα 4,2 εκατ. ευρώ

Τα έσοδα από ενοίκια κατέγραψαν άλμα 10%.

Ρεκόρ καθαρών κερδών κατέγραψε η Orilina Properties το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία σημείωσε υψηλή προσαρμοσμένη συνολική αξία ενεργητικού (a-GAV) ύψους 211,7 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη που άγγιξαν τα 4,2 εκατ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το α’ Εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε 9 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη συνεπή πορεία ανάπτυξης του Ομίλου.

Η προσαρμοσμένη απόδοση επί της επιχειρηματικής αξίας (Enterprise Value) διαμορφώθηκε στο 9%, στοιχείο που υπογραμμίζει τη σταθερή αποδοτικότητα του χαρτοφυλακίου.

Τα έσοδα από ενοίκια άγγιξαν τα 3,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρσι, καταγράφοντας άλμα 10%.

Τα λειτουργικά κέρδη - EBITDA ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ, διπλασιασμένα κατά 101,8%.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων άγγιξαν τα 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. (+155,8%).

Βασικοί Δείκτες

- Προσαρμοσμένη Εσωτερική Αξία Μετοχής (Adjusted NAV p.s.): 1,227 ευρώ
- Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή: 0,06 ευρώ
- Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις ως προς την Αξία Ακινήτων: -9%

Orilina Properties

