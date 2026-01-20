Pantelakis Sec.: Αναβαθμίζει σύσταση και τιμή-στόχο για Helleniq Energy, top-pick με αυξημένη τιμή-στόχο η Motor Oil

Νέες αυξημένες τιμές-στόχους για τις μετοχές των Motor Oil και Helleniq Energy, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τη σύσταση για τη δεύτερη, δίνουν οι αναλυτές της Pantelakis Securities.

Πιο συγκεκριμένα, η χρηματιστηριακή αναβαθμίζει σε overweight τη σύσταση για τη μετοχή της Helleniq Energy, δίνοντας νέα τιμή-στόχο στα 10 ευρώ, από 9,2 ευρώ προηγουμένως, η οποία συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 16%.

Ταυτόχρονα, η Pantelakis αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Motor Oil στα 40 ευρώ, από 31,7 ευρώ προηγουμένως, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 36%, διατηρώντας αμετάβλητη τη σύσταση overweight και χαρακτηρίζοντας τη μετοχή ως top-pick στον κλάδο.

Οι αναλυτές της Pantelakis διευκρινίζουν ότι οι τιμές-στόχοι ενσωματώνουν την πράσινη μετάβαση κάθε ομίλου, καθώς και ότι πιθανή γεώτρηση της Helleniq Energy στα blocks Ιονίου και ΝΔ Κρήτης αποτελεί καταλύτη, αλλά τοποθετείται χρονικά κυρίως στο 2027.

Τα περιθώρια διύλισης διεθνώς αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, σχολιάζει μεταξύ άλλων η χρηματιστηριακή και, παρά το γεγονός ότι η καθαρή παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 0,4/0,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2025/26, υπάρχουν επίμονες καθυστερήσεις που περιορίζουν την άμεση ανακούφιση της αγοράς.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Helleniq Energy αναμένεται να καταγράψει περιθώρια διύλισης για το 2025 στα 16,8 δολ./βαρέλι, με κορύφωση στα 20,5 δολ./βαρέλι στο δ’ τρίμηνο, πριν υποχωρήσουν στα 14,9/13,9 δολ./βαρέλι το 2026/27. Παράλληλα, το περιθώριο της MOH προβλέπεται στα 13 δολ./βαρέλι για το σύνολο του 2025 (21 δολ./βαρέλι στο δ’ τρίμηνο), με ομαλοποίηση στα 15,3/14,2 δολ./βαρέλι το 2026/27.

Με αυτά τα δεδομένα, η Pantelakis αναμένει ενισχυμένη κερδοφορία για τις δύο εισηγμένες. Στην περίπτωση της Helleniq Enegy αναθεωρεί ανοδικά κατά 55% την εκτίμηση για τα EBITDA του 2025 στα επίπεδα των 1,2 δισ. ευρώ. Ανοδικά αναθεωρούνται και οι εκτιμήσεις για το 2026 και 2027 κατά 11% και 2% αντίστοιχα.

Για τη Motor Oil, η χρηματιστηριακή αναθεωρεί ανοδικά κατά 23% την εκτίμηση για τα EBITDA του 2025, επίσης στα επίπεδα των 1,2 δισ. ευρώ. Ανοδικά αναθεωρούνται και οι εκτιμήσεις για το 2026 και 2027 κατά 13% και 5% αντίστοιχα.