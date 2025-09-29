H Mastercard εγκαινιάζει τη νέα εποχή ψηφιακών συναλλαγών με AI agents

Με το Mastercard Agent Pay, μία καινοτόμο τεχνολογία πληρωμών σχεδιασμένη για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυτόνομοι ψηφιακοί βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να πραγματοποιούν ασφαλείς συναλλαγές εκ μέρους των χρηστών.

Ο όρος agentic commerce σηματοδοτεί την επόμενη φάση του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου AI agents αναλαμβάνουν να αλληλεπιδρούν και να διαπραγματεύονται εκ μέρους καταναλωτών και επιχειρήσεων. Από την αναζήτηση και τη σύγκριση προϊόντων μέχρι την ολοκλήρωση πληρωμών και τη διαχείριση υπηρεσιών, οι ψηφιακοί βοηθοί απλοποιούν διαδικασίες, βελτιστοποιούν επιλογές και προσφέρουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία αγορών.

Σε αυτή τη δυναμική κατεύθυνση, η Mastercard παρουσίασε το Agent Pay, μια νέα τεχνολογία πληρωμών που επιτρέπει σε AI agents να εκτελούν συναλλαγές για λογαριασμό των χρηστών με ασφάλεια και διαφάνεια. Η λύση θα διατεθεί πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν από την εορταστική περίοδο του 2025, ενώ η παγκόσμια διάθεση θα ακολουθήσει το 2026.

Το Agent Pay δεν περιορίζεται σε μια τεχνολογική καινοτομία, αλλά βρίσκει εφαρμογή σε πραγματικά σενάρια της καθημερινότητας. Ένας καταναλωτής μπορεί, για παράδειγμα, να συνομιλεί με έναν ψηφιακό βοηθό που του προτείνει εξατομικευμένες επιλογές για μια αγορά – από ρούχα και αξεσουάρ μέχρι ταξιδιωτικές υπηρεσίες – και να ολοκληρώνει άμεσα την πληρωμή με ασφάλεια μέσω Mastercard. Αντίστοιχα, μια μικρή επιχείρηση μπορεί να αξιοποιεί αντίστοιχους ψηφιακούς βοηθούς για να διαπραγματεύεται καλύτερους όρους με προμηθευτές και να πραγματοποιεί διεθνείς πληρωμές με εικονικές κάρτες, ενώ οι έμποροι μπορούν να προσφέρουν πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες, από προτεινόμενα προϊόντα έως εκπτώσεις και δωρεάν αποστολή.