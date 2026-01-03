Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 8% το 2025 στην Ελλάδα – Πιο ήπια άνοδος πανευρωπαϊκά

Στα 23,78 λεπτά ανά κιλοβατώρα η μέση εγχώρια τιμή για το 11μηνο, η οποία παρέμεινε πάντως μικρότερη από τον μέσο όρο σε όλη την Ε.Ε. (25,29 λεπτά ανά kWh).

Άνοδος 8% στην ελληνική λιανική αγορά ρεύματος για τα νοικοκυριά καταγράφηκε το 2025 σε ετήσια βάση, όπως δείχνουν τα στοιχεία από τα δελτία του δείκτη τιμών ενέργειας για οικιακή χρήση (HEPI), ο οποίος προσδιορίζεται σε μηνιαία βάση από τις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, σε συνεργασία με την εταιρεία VaasaETT. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανατιμητικές πιέσεις σημειώθηκαν και πανευρωπαϊκά, με τη αύξηση ωστόσο να είναι πιο συγκρατημένη (4%).

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η τιμή για τους οικιακούς καταναλωτές στην Αθήνα (καθώς τα δεδομένα του HEPI αφορούν τις πρωτεύουσες των κρατών του δείγματος) συνέχισε και το 2025 να κινείται αισθητά χαμηλότερα από τον μέσο όρο για τις 27 πρωτεύουσες των κρατών-μελών. Πιο συγκεκριμένα, η επεξεργασία από το Insider.gr των δελτίων για το 11μηνο του έτους δείχνουν πως το 11μηνο του 2025 «έτρεξε» για τα ελληνικά νοικοκυριά με μία μέση επιβάρυνση 23,78 λεπτά του ευρώ ανά kWh.

Η τιμή αυτή είναι 6% χαμηλότερη από τη μέση λιανική χρέωση για τους «27», η οποία στο διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος 2025 διαμορφώθηκε στα 25,29 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Τα νούμερα αυτά αφορούν τελικές τιμές ρεύματος, καθώς συμπεριλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τέλη και φόρους.

Ανάλογη εικόνα το 2024

Βέβαια, η οριστική σύγκριση για το 2025 θα μπορεί να γίνει όταν γίνουν διαθέσιμα τα στοιχεία και για τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, δεν αναμένεται η παραπάνω εικόνα να διαφοροποιηθεί αισθητά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη σύγκριση της Αθήνας (Ελλάδας) με τον πανευρωπαϊκό μέσο όρο, για το 11μηνο του 2024, προκύπτουν ανάλογα συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα, στο διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος 2024, από την επεξεργασία των στοιχείων του HEPI προκύπτει πως η μέση επιβάρυνση για τα εγχώρια νοικοκυριά ήταν 22,07 λεπτά ανά kWh. Επίσης, ο μέσος όρος για το σύνολο της Ε.Ε. ήταν 24,28 λεπτά ανά kWh.

Αυτό σημαίνει ότι οι λιανικές τιμές αυξήθηκαν το 2025 τόσο στη χώρα μας όσο και πανευρωπαϊκά. Ωστόσο, η εγχώρια ενίσχυση ήταν μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ε.Ε. με συνέπεια να «ψαλιδιστεί» μέρος της διαφοράς που είχε πέρυσι η Ελλάδα από το σύνολο των «27», το οποίο ήταν τότε 9%.

Οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η ενίσχυση των λιανικών τιμών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αποδοθεί κατ΄αρχάς στις υψηλές χονδρεμπορικές τιμές τον χειμώνα του 2025, οι οποίες προήλθαν κυρίως από τον συνδυασμό των υψηλών τιμών αερίου μέχρι τον Μάρτιο, με την περιορισμένη συμβολή των ΑΠΕ – η οποία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη εξαρτάται κυρίως από τις επιδόσεις των αιολικών. Σημαντικό επίσης ρόλο έπαιξε η άνοδος της τιμής των δικαιωμάτων CO2 εντός του έτους, γεγονός το οποίο επηρέασε το κόστος λειτουργίας των θερμοηλεκτρικών σταθμών.

Σε αυτές τις γενικές αρνητικές τάσεις, ειδικά στην περίπτωση της χώρας μας επιβαρυντικό ρόλο έπαιξε επίσης ο φόβος για την επανάληψη το πρόσφατο καλοκαίρι της «μίνι» ενεργειακής κρίσης της θερινής περιόδου του 2024. Αυτό είχε ως συνέπεια οι προμηθευτές να κινηθούν συντηρητικά στις χρεώσεις τους, υπό τον φόβο μίας νέας εκτίναξης των χονδρεμπορικών τιμών, που θα είχε ως αποτέλεσμα να «γράψουν ζημίες» στην περίπτωση συγκρατημένων λιανικών τιμών.

Επιπλέον, αν και το καλοκαίρι – φθινόπωρο του 2024 οι χονδρεμπορικές τιμές ήταν αισθητές αυξημένες, λόγω της «μίνι» ενεργειακής κρίσης, η πολιτεία είχε προχωρήσει στην παροχή επιδοτήσεων, οι οποίες περιόρισαν τη μετακύλιση των χονδρεμπορικών ανατιμήσεων στη λανική αγορά.

Μία ακόμη δομική διαφοροποίηση της εγχώριας λιανικής, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, είναι το γεγονός ότι συνεχίζει να κυριαρχείται από κυμαινόμενα τιμολόγια. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό «συντονισμένη» με τη χονδρεμπορική, ακολουθώντας τις αυξομειώσεις της. Ως αποτέλεσμα, η μέση οικιακή τιμή μπορεί να παρουσιάζει σημαντικά σκαμπανεβάσματα από μήνα σε μήνα, όταν σε όλη την Ευρώπη οι διαφοροποιήσεις είναι πολύ μικρότερες.



