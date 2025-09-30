Εκτοξεύθηκαν οι αναλήψεις από ATMs μετά τις μηδενικές χρεώσεις

Εκτόξευση του όγκου και της αξίας των συναλλαγών (αναλήψεων) από ATMs μετά τον μηδενισμό της προμήθειες για καταθέτες. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΔΙΑΣ. Ωφελημένοι οι πελάτες των τραπεζών, αλλά και οι μικρότερες τράπεζες.

Άμεσο αντίκτυπο στη συμπεριφορά της πελατειακής βάσης των τραπεζών φαίνεται πως επέφερε ο μηδενισμός της προμήθειας για καταθέτες που πραγματοποιούν αναλήψεις από ΑΤΜ κάθε άλλης τράπεζας που είναι μέλος της ΔΙΑΣ.

Η χρέωση αυτή διαμορφώνονταν από 1,5 - 2 ευρώ μέχρι τις 10 Αυγούστου 2025, ενώ για κάτοχο κάρτας που χρησιμοποιούσε ΑΤΜ που δεν αποτελεί μέρος του δικτύου της τράπεζας (εισπράττει ο εκδότης της κάρτας), υπήρχε issuing fee που κυμαίνονταν από 0,50 - 0,75 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΙΑΣ, οι αναλήψεις μεταξύ 11 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά 61,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (11 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου 2024) ξεπερνώντας τις 605 χιλ. Σε ένα μήνα από την εφαρμογή του μέτρου, η αξία των συναλλαγών (αναλήψεων) από ATM αυξήθηκε κατά 53,7% ξεπερνώντας τα 120 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Η μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων για συναλλαγές μέσω του δικτύου των ATMs των τραπεζών, αποτυπώνεται ακόμη πιο καθαρά σε μηνιαία βάση. Ο όγκος συναλλαγών (μόνο αναλήψεις) από μηχανήματα ανάληψης μετρητών ενισχύθηκαν κατά 58,5% μεταξύ 11 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου 2025 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (πριν από την υιοθέτηση των μέτρων, δηλαδή 11 Ιουλίου - 10 Αυγούστου 2025) ενώ η αξία αυτών, ήταν κατά 47,7% υψηλότερη.

Από πλευράς τραπεζών έχει γίνει λόγος για επίπτωση στο εύρος των 20 - 25 εκατ. ευρώ από τις παρεμβάσεις που υιοθετήθηκαν υπό την πίεση της κυβέρνησης για περαιτέρω μείωση των χρεώσεων - προμηθειών, αυτή τη φορά για συναλλαγές στα ATMs. Νωρίτερα, στις αρχές του έτους είχε προηγηθεί παρέμβαση στις «λαϊκές» προμήθειες (μηδενική χρέωση για πληρωμή λογαριασμών και οφειλών, 0,50 ευρώ για αποστολή - λήψη χρημάτων έως 5.000 ευρώ κτλ).

Βασικοί ωφελημένοι του μέτρου, είναι οι πελάτες των τραπεζών, που μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις από οποιοδήποτε ΑΤΜ, ανεξάρτητα από την τράπεζα που τηρούν τον λογαριασμό τους. Στους κερδισμένους εντάσσονται και οι μικρότερες τράπεζες οι οποίες διατηρούν ένα μικρότερο δίκτυο αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών και πλέον «αξιοποιούν» τις υπάρχουσες υποδομές των τεσσάρων συστημικών χωρίς επιπλέον κόστος.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στις 31/3/25 η Εθνική διέθετε 1.418 ATMs, από τα οποία, 529 στα καταστήματα και τα υπόλοιπα 887 σε off site σημεία. Η Πειραιώς ακολουθεί με 1.290 ATMs (αν προστεθούν και τα 820 που πωλήθηκαν σε Cashflex θα κατείχε το μεγαλύτερο δίκτυο ATM), εκ των οποίων τα 930 είναι σε καταστήματα της τράπεζας, διαθέτοντας έτσι το μικρότερο δίκτυο off site ATMs. Alpha Bank και Eurobank διαθέτουν δίκτυο 1.195 και 1.188 αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών, αντίστοιχα, εκ των οποίων 582 και 359 είναι σε καταστήματα των τραπεζών.

Το μεγαλύτερο δίκτυο ATM το διαθέτει η Euronet, ξεπερνώντας τα 2.200 μηχανήματα σε όλη τη χώρα. Πάνω από 800 ΑΤΜs αριθμεί το δίκτυο της Cashflex, εταιρεία στην οποία συμμετέχουν με 80% - 20% Printec - Πειραιώς, και δημιουργήθηκε μετά την μεταβίβαση από την Πειραιώς, 820 ATM που βρίσκονταν εκτός του τραπεζικού δικτύου.

H Credia έκανε γνωστό πως εκκινεί διαδικασίες απόσχισης του κλάδου διαχείρισης πληρωμών , για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας, μέσω της διαμόρφωσης ενός ανθεκτικού και τεχνολογικά προηγμένου επιχειρηματικού μοντέλου. Η υπό εξέταση συναλλαγή αναμένεται να καλύψει το σύνολο των δραστηριοτήτων πληρωμών της τράπεζας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το δίκτυο 63 ATM, τα οποία βρίσκονται εκτός καταστημάτων (off - site).

Να σημειωθεί πως το δίκτυο των εκτός καταστημάτων ATM αποτελεί δραστηριότητα που ζημίωνε τις τράπεζες, λόγω του υψηλού κόστους διατήρησης - μίσθωση, τροφοδοσία, συντήρηση, ασφάλιση έναντι βανδαλισμών. Με την περαιτέρω μείωση των χρεώσεων περιορίζεται σημαντικά το κίνητρο μιας τράπεζας να διατηρεί ένα διευρυμένο δίκτυο ATM, από τη στιγμή που οι πελάτες της θα μπορούν να κάνουν δωρεάν αναλήψεις από τα μηχανήματα άλλων.