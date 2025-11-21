Πώς η υγεία του εντέρου συνδέεται με την καλή λειτουργία του εγκεφάλου

Το έντερο και ο εγκέφαλος επικοινωνούν μέσω του άξονα εντέρου-εγκεφάλου, επηρεάζοντας τη διάθεση, τη μνήμη και τη ρύθμιση του στρες.

Η υγεία του εντέρου συμβάλλει σε πολλά περισσότερα από την απλή διαδικασία της πέψης. Μελέτες δείχνουν ότι τα βακτήρια του εντέρου βοηθούν στη διαμόρφωση της υγείας του εγκεφάλου και μπορεί να επηρεάσουν τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ.

Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής για το έντερο μπορεί να προάγει την υγεία του εγκεφάλου καθώς μεγαλώνετε.

Οι ερευνητές δοκιμάζουν επίσης θεραπείες για τη νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια που στοχεύουν στον άξονα εντέρου-εγκεφάλου, μια αμφίδρομη οδό επικοινωνίας μεταξύ του εντέρου και του κεντρικού νευρικού συστήματος.

