«Ζωντανό» το TikTok στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ ενέκρινε το deal

«Ζωντανό» το TikTok στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ ενέκρινε το deal
Μπαίνουν Oracle, Silver Lake και MGX με 45%. Τι ισχύει για ByteDance και επενδυτές της όπως οι General Atlantic, Susquehanna και Sequoia.

Εκτελεστικό διάταγμα που εγκρίνει την προκρινόμενη συμφωνία που θα διατηρήσει το TikTok ζωντανό στις ΗΠΑ υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη.

Η συμφωνία πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου περί εθνικής ασφάλειας που καλεί την ByteDance, με έδρα την Κίνα, να πουλήσει τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ ή να έρθει αντιμέτωπη με απαγόρευση στη χώρα, σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, τους οποίους η Κίνα πρέπει ακόμη να εγκρίνει, μια νέα κοινοπραξία θα επιβλέπει τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ, με την ByteDance να διατηρεί λιγότερο από 20% μερίδιο.

Ο τεχνολογικός γίγαντας Oracle, η Silver Lake και το επενδυτικό ταμείο MGX με έδρα το Άμπου Ντάμπι θα είναι οι κύριοι επενδυτές στις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ, ελέγχοντας περίπου το 45%, ενώ οι επενδυτές της ByteDance όπως η General Atlantic, η Susquehanna και η Sequoia θα κατέχουν το 35%.

Σύμφωνα με το deal, η Oracle θα επιβλέπει τις λειτουργίες ασφαλείας της εφαρμογής και θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες cloud computing για τη νέα αμερικανική εταιρεία TikTok USA.

