Ποιοι θα είναι οι κύριοι επενδυτές του TikTok στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα υπέρ της προτεινόμενης συμφωνίας που θα διατηρήσει το viral μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε λειτουργία στις ΗΠΑ.

Η Oracle, η Silver Lake και η MGX του Άμπου Ντάμπι θα είναι οι κύριοι επενδυτές του TikTok στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές του CNBC.

Αυτές οι τρεις επιχειρήσεις θα ελέγχουν περίπου το 45% του TikTok USA, ενώ η ByteDance, η κινεζική μητρική εταιρεία της δημοφιλούς πλατφόρμας θα κατέχει το 19,9%, με το υπόλοιπο 35% να βρίσκεται στα χέρια επενδυτών της, όπως είναι οι General Atlantic, Susquehanna και Sequoia.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα υπέρ της προτεινόμενης συμφωνίας που θα διατηρήσει το viral μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε λειτουργία στις ΗΠΑ.

Η ByteDance είναι αντιμέτωπη με τελεσίγραφο βάσει της νομοθεσίας των ΗΠΑ που την υποχρεώνει είτε να «εκποιήσει» τις αμερικανικές δραστηριότητες της πλατφόρμας είτε να κλείσει στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει το TikTok σε λειτουργία, αναφέροντας επανειλημμένα πόσο σημαντικό ήταν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο.

